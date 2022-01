Quina sort tenim els carnívors de gaudir de productes carnis de bona qualitat, i sobretot a preus assequibles! Fa molts anys que els ramaders lluiten i accepten totes les normatives rebudes per seguir produint una carn de qualitat a bon preu. Fa temps que menjar aquesta imprescindible proteïna era només pels rics. A més a més, tots sabem que anys enrere els consumidors vàrem sofrir fraus de molts tipus (hormonals, farmacològics, etc.) per una mala praxi dels mateixos productors. Ara ja no és així. Per tant, el plaer de consumir aquests productes com els embotits, la carn fresca, la llet, etc., per part de quasi tothom, hauria de ser molt respectada. No entro a discutir la quantitat que cal menjar-ne, però sí que defenso la qualitat i el preu actual. De la contaminació, tots sabem, vegetarians o carnívors, que quan anem amb el nostre cotxe contaminem, però hi anem. Tard o d’hora acceptarem les normes com els ramaders. Pot ser serà anar amb bicicleta, transport públic o vehicles elèctrics. Ja ho veurem. Els ramaders ja fa anys que han hagut d’acceptar moltes normatives com: Controls Farmacològics, del Medi Ambient o del Benestar Animal. Nosaltres encara no. Més respecte per aquest col·lectiu!