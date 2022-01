Vull pensar que heu seguit i esteu al cas de la última de la Sra. Arrimadas tot criticant a TV3 (estrany, oi?) per no donar per vàlida una resposta en castellà d’una concursant (menor) en el programa «Atrapa’m si pots» d’ara fa uns dies. Li va faltar temps, a la ciutadana, per dir que a TV3 es prohibeix parlar castellà. Fins aquí res de nou: el concurs te les seves normes (només faltaria) i la Sra. Arrimades les seves fòbies (que cadascú te les que vol...). Anem al moll de l’os. La concursant sabia la resposta però vet aquí que la sap en castellà, i no recorda la paraula corresponent en català. El presentador mira d’ajudar-la però la jove no se’n surt. Perquè no patiu, parlo de trigo i blat. Doncs Sra. Arrimadas: veu que els estudiants de Catalunya tenen clar el castellà i van coixos de català? Com pot arribar a ser això si segons vostès, aquí no s’ensenya el castellà? Que potser els catalans (o catalanoparlants) tenim un súper poder i aprenem el castellà sense estudiar-lo? No serà que això de la immersió lingüística funciona i és un model d’èxit, i els estudiants catalans acaben els cicles formatius sabent totes dues llengües? Inés, diria que has quedat retratada... un cop més..