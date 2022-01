JxCat i ERC de Girona han pactat amb Ciutadans. El govern local ha aconseguit tirar endavant els pressupostos (d’uns 132 milions) de la ciutat amb Daniel Pamplona, exregidor de Ciutadans, i ara ha acordat el contracte d’escombraries i neteja viària ( que costarà 176 milions per 8 anys) amb Míriam Pujola. Independentistes que parlen amb gent d’un partit que amenaça professors, que s’han mofat del procés i dels represaliats, que han elevat la crispació a les institucions i que ha denunciat infinitat d’Ajuntaments per coses tant importants com un drap en un Ajuntament. Però, els pressupostos o el contracte d’escombraries no van del català, ni de draps, ni de represaliats. Va de Girona. Una altra qüestió seria si el model de ciutat per desplegar els pressupostos o si la gestió de la recollida de deixalles i de residus és l’òptima o com s’ha segellat la negociació per tenir els vots de Pamplona i Pujola. Guanyem no va pactar els pressupostos de 2020 o determinades inversions del 2021 (uns 10 milions) en habitatge, equipaments socials i transició energètica amb JxCat perquè fossin independentistes. Ho van fer perquè anava bé per la ciutat. I el mateix valdria per les inversions aprovades pel PSC en habitatge i urbanisme (uns 1,1 milions). Si es treuen les ideologies del cap i la resta de l’oposició busca deixar el govern sol o forçar-lo a negociar amb Ciutadans, es pot pactar amb dimonis.