Sembla mentida com una cosa tan senzilla i quotidiana com el correu -no electrònic, no el whatsapp, sinó el correu en paper de tota la vida- s’ha convertit en un veritable maldecap per als veïns del meu poble. A Sarrià de Ter, les cartes només arriben cada tres setmanes, cada mes o cada dos mesos. Vés a saber, sempre és una sorpresa obrir la bústia a veure què et trobes. Revistes endarrerides, factures pendents, documentació ja caducada... Hi ha veïns que s’han trobat fins a divuit cartes de cop. I si són factures, multes, notificacions... és a dir, qualsevol cosa que hagis de pagar, ja pots resar perquè no t’hagi passat el termini, perquè si no, a sobre hauràs de pagar recàrrec.

Quan preguntes a Correus, la resposta és que no tenen personal, de manera que el carter ha de venir de Girona i passa quan pot. Però aquesta deixadesa és gairebé un insult cap als veïns. És cert que el món avança cada cop més ràpid cap a la digitalització, però la transició encara no és total i mentre hi hagi factures i notificacions que arribin en paper, la gent té dret a tenir un servei digne i puntual. La bretxa digital fa que per a molta gent, especialment d’edat avançada, sigui difícil consultar les factures per Internet, de manera que no rebre les cartes a temps els suposa un autèntic problema.