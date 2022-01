A Salt acaben de sortir d’una llarga i complicada vaga d’escombraries. A Girona, el nou contracte de residus s’ha aprovat amb Junts i ERC pactant amb Ciutadans després que la deficient neteja de carrers i places s’hagi convertit, des de fa temps, en un dels grans temes de conversa a la ciutat. A Solius, l’abocador continua rebent camions plens de bosses de deixalles quan, segons una sentència judicial, fa molts mesos que hauria d’estar tancat. A Banyoles, on la neteja també forma part de les tertúlies veïnals, l’ajuntament acaba de sancionar una empresa de la població perquè tenia en funcionament un abocador sense regularitzar dins de la mateixa població. D’exemples, en trobaríem molts més. Però el resum és molt evident: recollir la nostra pròpia merda ens està generant molts maldecaps. És un problema no resolt.

Posar més diners sobre la taula perquè els serveis de recollida d’escombraries tinguin més treballadors, municipalitzar el servei o pagar a grans multinacionals, apostar pel porta a porta o comprar contenidors intel·ligents... Els debats sobre les recollides de residus no són senzills, tanmateix, més enllà que segur que hi ha ajuntaments que ho fan millor que altres i que aquí la ideologia també hi té molt a veure, no s’hauria d’oblidar que la recollida seria molt més senzilla si tots, absolutament tots, fóssim una mica més responsables. Si, per exemple, en els contenidors de fracció orgànica de la ciutat de Girona no hi estiguessin anant a parar més d’un vint per cent de residus que allà no hi haurien de fer res. O, també, que als pobles del Gironès que, amb la millor de les intencions, ja han anat aplicant el porta a porta, no hi hagués qui encara prefereixi agafar la bossa, pujar-la al cotxe i tirar-la al poble del costat camí de la feina. Tots els ajuntaments, més grans o més petits, haurien d’anar enfilant el camí que porta a aconseguir els màxims nivells possibles de reciclatge. I aquí segur que el porta a porta acabarà tenint un paper important. Important sí, però no decisiu. Aquest paper el tindrà la responsabilitat de cadascun de nosaltres. Que som els que a casa, a la feina i allà on anem generem aquests residus. Unes deixalles que hauríem de ser els primers a reduir i a reciclar. Ho som?