Fa cap un any es tanca la «Consulta el nombre de visites fetes a les deixalleries», i deia fora de servei temporalment. Però aquesta temporalitat es feu crònica, ja que passaven els mesos i continuava... temporalment. Ara farà un mes canviaren a «Servei temporalment fora de servei per motius tècnics».

A la deixalleria fixa, fent servir el mòbil, abans podies saber el nombre de vegades i què havies dut. Això a les mòbils, que ho escrivien, de vegades, no ho transcrivien a la web. Però amb el nou enllaç podies veure si era correcte. A partir d’aleshores, doncs, el control amb un excel, però podrien dir que no va a missa. Són massa mesos amb la web de consulta aturada. I si així va passant el temps, haurem de veure quina excusa van posant. Per ara ja van dues, però en un any, és massa temps. A més, sembla que no volen que la gent vegi què ha reciclat. Sembla que no volen reconèixer que reciclem, els que ho fem.