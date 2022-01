Quan una persona que no ha estat mai en política arriba a l’alcaldia d’un poble, per petit que sigui, una de les primeres coses que aprèn és que ha de buscar una bona relació amb els alts funcionaris. «Aquests manen molt» li dirà algun polític veterà o l’edil sortint si li té prou confiança i una mica d’amistat. És així. Una institució on la relació entre alts responsables polítics i l’alt funcionariat és pèssima, no funciona de cap manera perquè una de les dues parts ha de baixar del burro i habitualment no n’hi ha cap que hi estigui disposada.

En el tèrbol afer de les «llicències per edat» -nom pensat perquè ningú pugui entendre què és; a mi m’agrada més «jubilació daurada»- no s’ha explicat perquè en el seu moment la Cambra va decidir posar en marxa la mesura. Seria interessant saber-ho, però amb l’interès per la transparència mostrat pels responsables del Parlament, la fita serà impossible. Una de les raons podria ser una manca de confiança absoluta amb el funcionari a qui no es pot acomiadar perquè té la plaça i que ha de guiar les passes legals de la institució.

Gran dilema el del polític. I gran i delicat problema, tractant-se de temes legals. El governant té l’opció de posar-se a les mans d’aquell amb qui no confia perquè creu que serà massa gelós, perquè no interpretarà la llei com l’alt càrrec considera que ho ha de fer o simplement perquè no hi ha prou sintonia entre els dos. La segona opció, és arribar a un acord perquè marxi de l’organisme, cosa que només és possible si se li paga molt bé. I qui renunciarà a continuar cobrant un bon sou -entre 4.000 i 10.000 euros- a canvi d’estar-se a casa sense treballar? L’esquer es va llençar, els peixos el van mossegar i l’equació a priori es va solucionar.

No hi ha res etern. Els mecanismes d’opacitat per guardar-se les espatlles i amagar el privilegi en un calaix perquè ningú el descobrís van funcionar a la perfecció durant 13 anys, que són molts. La història es va acabar el dia que algú va gosar preguntar que carai era això de les llicències per edat i el diari Ara hi va ficar el nas. La Cambra va insistir en silenciar-ho, donant llargues durant mesos als periodistes de forma vergonyosa. Tot i això, algú ja va intuir que era el principi del final.

Laura Borràs. Quan ja no hi havia remei, la presidenta va intentar pel dret i pel revés que la institució i especialment ella no acabessin esquitxats. No ho va aconseguir. En successives declaracions als mitjans volia fer creure que havia descobert el desgavell ella sola i que des del primer moment havia posar fil a l’agulla per acabar amb el privilegi. Si era així, per què no va donar ordres immediates d’informar al diari? I per què la primera «solució» va ser rebaixar la mesura de cinc a tres anys per poc després rectificar i anunciar que s’eliminaria completament?

En una entrevista a RAC-1, Borràs va fer seu un gag recurrent de la meravellosa sèrie de la BBC dels anys 80 «Sí, ministre», emesa per TV3, en el qual un alt funcionari li dona un munt de carpetes al ministre perquè s’estudiï tota la documentació per l’endemà. El polític té tant volum d’informació per analitzar que és incapaç de veure-hi cap dels temes importants. La presidenta de la Cambra, posant-se en el paper d’assessora del ministre, va donar tanta informació en aquella entrevista que era impossible trobar-hi res de realment essencial.

Ridícul d’expresidents i partits. Tampoc han sortit gaire ufanosos d’aquesta història els expresidents de la Mesa i tots els grups parlamentaris. Esgrimir ignorància, com ha fet l’actual conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, és tant o més greu que saber-ho i no haver fet res per arreglar-ho. És difícil creure que no en tenien coneixement, quan un organisme depenent de la Cambra, la Sindicatura de Comptes, havia demanat que el privilegi s’extingís per evitar les peticions de funcionaris seus. El cas també va arribar al TSJC i el tribunal va instar a la supressió del retir. I per si tot això fos poc, la norma que permet la «jubilació daurada» va passar per comissió parlamentària vuit vegades. Vuit. On han estat els diputats de la CUP, grans garants de les «bones pràctiques» tot aquest temps? No havien vist res? Els partits de l’oposició (PSC, CS i PP), amb obligació de controlar el poder, no coneixien la norma? Junts i ERC tampoc?

Tot plegat fa tuf de gran pacte institucional. Dels que feia temps que no es veien. D’aquells que fan que tothom estigui callat perquè interessa que no surti a la llum un privilegi del qual un dia qualsevol se’n pot beneficiar. Com els assessors, com les dietes i com tants d’altres que s’amaguen i que encara avui no han sortit a la llum.