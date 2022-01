Benvolgut director i benvolguts lectors: és de màxima importància per a mi el fet de que llegiu aquestes paraules, doncs d’aquesta carta depèn el meu futur. M’explicaré millor. Sóc una universitària que necessita persuadir a l’opinió pública, en el meu cas a través del vostre diari, per a poder aprovar el Grau que estudio. Tinc una assignatura que tracta d’analitzar, comprendre i aprendre a capgirar, si cal, l’opinió. I per això necessito l’ajuda i l’atenció de cada lector que es trobi recorrent aquestes paraules al seu sofà, al metro, o al parc. L’opinió pública s’ha tornat, en els darrers temps, l’eina més important de validació personal i de mesura d’èxit. Influencers, celebritats, i líders, tenen èxit degut a l’atenció que atrauen de les grans masses. Quanta més gent agradis, millor. Estem més condicionats pel què diran i pensaran de nosaltres, que pel que ens guia a nosaltres mateixos. Des d’aquest «treball» de carrera, faig una crida a la valoració i orgull d’un mateix. Mai podrem ser vàlids per a tothom, intentem agradar-nos a nosaltres mateixos, que ja és prou difícil.