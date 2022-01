Cada dia estem més robotitzats. L’humanisme nostre va desapareixent, poc a poc, per art de màgia. No us parlo del món dels mòbils, xarxes socials, etc... Ara, ja admetem que si anem a caminar, lluny d’escoltar el nostre cor i cos, preferim mirar un rellotge que portem al canell i així ens avisarà de totes les nostres coordenades vitals! Quina pena oi?. Cada dia surto a caminar i mai sento el meu cos igual. No porto cap rellotge virtual. Només escolto el meu físic i hi ha dies que em diu: no caminis tan de pressa que el cor no manxa prou bé, o d’altres dies que pujo les muntanyes més ràpid que mai, i el meu cervell només em comunica que estic perfecte en aquell moment. Perquè tanta robotització humanoide? Tan poca cosa som? Ja comença a ser hora de què despertem i valorem millor la nostra consciència, que per això la tenim!.