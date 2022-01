El Bhagavad Gita, és un poema èpic que forma part del Mahabharata, i dona resposta a preguntes com: Qui soc?D’on vinc? On vaig? Quin destí està reservat a la humanitat?

S’hi troben les primeres bases del «hatha ioga», i es formulen principis que semblen més ser fruit del futur: unitat de l’energia i la matèria, la doctrina de l’evolució, la doctrina de la conservació o indestructibilitat de la matèria i de l’energia, etc.

És, sobretot, un poema espiritual. És la visió de Déu com a home, com l’amic de l’ànima que lluita. Tot el que fem per un ésser humà, per ell ho fem. Al Bhagavad Gita batega una fe, fe basada en la visió espiritual. En aquesta visió hi ha llum: veurem? El Bhagavad Gita ens crida a l’amor i la vida: sentirem?

Llegim en el versicle 2.15: «L’home a qui ni el dolor ni el plaer contorben, i roman inalterable en tota circumstància, és mereixedor de la immortalitat».

Al versicle 6.4: «Quan l’home renuncia a totes les intencions, i no té cap aferrament als objectes dels sentits ni a les obres, es diu que ha aconseguit el ioga».

I al versicle 11.55: «Aquell que obra en nom meu, que m’estima i per a qui soc el Final suprem, alliberat de tota cosa mortal i amb immens amor cap a tot allò existent, aquest, en veritat, ve a Mi».