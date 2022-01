J o vaig sospitar que el cos de bombers de Catalunya feia pudor de socarrimat, quan el dia del famós referèndum – i en posteriors manifestacions- els vaig veure actuar com si estiguessin convençuts que se’ls pagava el sou per fer l’idiota en els col·legis electorals. Per culpa del procés, els bombers catalans es van convertir en bombers-torero i es van dedicar a exercir de tals, és a dir, de pallassos. Van arribar a creure’s que encarnaven una mena de setè de cavalleria del llacisme i allà que anaven, a «defensar urnes», per utilitzar la seva mateixa terminologia. En quin moment els bombers van creure que la seva feina anava més enllà de sufocar incendis i rescatar a gatets enfilats als arbres? Probablement el mateix dia que van pensar que era bona idea despullar-se per a fer un calendari. Podien haver-se aturat aquí, amb els inefables calendaris anuals ja la seva professió havia caigut prou baix, no era necessari enfonsar-la més. En lloc de conformar-se, van aprofitar el procés per a embrutar encara més una feina antany prestigiosa, i vet aquí que no hi havia manifestació llacista a Catalunya en la qual no apareguessin uns quants bombers amb el seu uniforme de feina i fent veure que protegien els ciutadans de la policia. Per arrodonir la funció, faltaven només nans torejant.

Les acusacions d’irregularitats, martingales i tot el que surt a la llum, és conseqüència d’allò. Qualsevol que s’acosti massa als líders del procés, acaba fotent mà a la caixa, és un virus que es contagia més que l’Òmicron. És natural, la gent acaba fent el que veu que al seu voltant es du a terme amb total normalitat, les comissions i les factures falses són el veritable fet diferencial català. A més, si un s’ha convertit en bomber-torero, el primer de tot és torejar l’honestedat, que de res serveix i mai ha tret ningú de pobre. Plou sobre mullat, encara que sigui mullat per una boca d’incendis, i no passa dia que en aquest racó peninsular no aparegui un nou cas de corrupció. Si una cosa neix corrupte -i corrupte va començar el procés-, ho acaba corrompent tot, és llei de vida. El que està clar, és que la Generalitat no mourà ni un dit per a aclarir aquest nou frau. Entre bombers, no es trepitjaran pas la mànega.