Fa pocs dies, vàrem veure, amb tristor, que una altra botiga, amb llarga història al seu darrera –Cal Rei– s’ha vist obligada, a ben segur contra la seva voluntat, a comunicar la penosa decisió del tancament de les seves dues botigues, la de Girona capital, que és la dels seus llunyans inicis, i la de més cap aquí, de temporada, a Calonge.

Les i els que venim d’una família de botiguers, ens fem càrrec de quan difícil és prendre aquesta dura decisió. Més quan no es tracta pas d’una jubilació, sense que ningú segueixi, sinó, com en el cas que ens ocupa, per disminució de vendes, però, clar! No de despeses.

Avui dia, entre els grans magatzems i les empreses de venda per correspondència ho posen molt difícil als venedors tradicionals. Tal vegada, els compradors, indirectament, potser hi tenim un xic de culpa; però avui les coses van així, els temps canvien i en els canvis, sempre, algú hi surt perdent.

Ho lamentem pels seus propietaris que han fet el millor que han sabut i pogut, i els desitgem que trobin un nou mitjà de vida, per tal que, tot i que els costarà, puguin compensar la tristor del tancament. Molts gironins, passant pel carrer Nou, els trobarem a faltar. Ànims!

És el nostre parer.