La comunitat europea aposta per un turisme sostenible i que sigui tècnicament econòmic, mediambiental i social.

Això està molt bé. La seva aposta pels cotxes elèctrics són interessants (teòricament al 2030 a Europa no s’han de construir, ni exportar i importar cotxes de gasoil o benzina) com l’altre dia va dir un gran ponent en un acte de turisme.

Per aconseguir això cal aconseguir que el ciutadà utilitzi mitjà de transport col·lectiu, que abandoni una mica els cotxes individuals. Tot això està molt bé. Però per als que treballem en el turisme municipal, almenys per a mi, crec que aquest punt té llacunes.

Us imagineu l’Estartit rebent a l’estiu del 2030 turistes que només arribin en autobusos i que els cotxes individuals es redueixin un 50% (que això, seria fenomenal). Crec que la nostra aposta pel turisme ha de ser prioritària, però crec que cada país i cada població ha de saber com portar-la a terme sense generalitzar.

No soc ningú per dir que és millor o pitjor, segons la Comunitat Europea, però crec que el model de turisme per al nostre poble es basa en una altra cosa.