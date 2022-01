Quan encara no tens la capacitat de discernir la gent pel seu caràcter i posar-los etiquetes, quan et diuen que una persona és rara ho perceps com a negatiu. Sona a advertència, a veritat inalterable que no goses qüestionar perquè una part de tu sap que allà fora hi ha de tot i un excés de confiança pot resultar-te contraproduent. A mesura que creixes, vas veient que això de «rar» s’aplica amb una arbitrarietat preocupant, perquè ningú és igual que un altre i les singularitats de cadascú mai plouen a gust de tothom. Sí, hi ha gent rara, però també tu i les teves dèries poden semblar rares a la mirada aliena, perquè afortunadament no som un ramat ni una reacció uniforme a tot. Però a la vida adulta (prescindirem de dir «madura», paraula tan equívoca com «rar»), prens més consciència que mai d’una realitat: ja no és només que la raresa no és negativa o pejorativa, sinó que s’erigeix en l’estadi individual que més t’aporta i enriqueix. De tu mateix i també dels altres. La raresa és l’essència d’una identitat que no es resigna a adotzenar-se, un sinònim de resistència davant els intents constants de convertir-nos en una rigidesa. La gent rara de la que t’adverteixen quan encara no has vist prou món es converteix en la gent de confiança d’un entorn que refies a conceptes tan importants com la lleialtat o la confiança. Si hi ha quòrum a considerar-te rar o estrany, no dubteu que és un honor, perquè segurament es deu a que subverteixes etiquetes i trenques amb les expectatives. Un dels problemes fonamentals del món que hem construït és que les xarxes socials ens permeten escollir el filtre amb el que ens mostrem als altres, i tot repunt d’autenticitat és percebut com a sorprenent o inesperat. Per tant, la raresa que et distanciava del conjunt és ara una qüestió de supervivència, és l’expressió d’una veritat que col·lectivament ens hem entossudit a maquillar. Ser rara o rar és, al final, un acte de valentia davant l’eixordador espiral de superficialitat que s’ha apoderat de les nostres relacions quotidianes. I de fet, si algú és incapaç de reprimir-ho malgrat que té totes les eines al seu abast per disfressar-ho vol dir que la seva personalitat és a prova de màscares i relats interessats. Hi ha qui s’entesta a voler caure bé a tothom, però assumir que no és possible (ni en el fons desitjable) és un procés fins i tot complementari a l’acceptació que la raresa està infravalorada.