«Escollim anar a la lluna no perquè sigui fàcil sinó perquè és difícil». Paraules pronunciades per John F. Kennedy el 12 d’abril de 1962. Amb una posada en escena semblant i idèntica afectació, Barak Obama anuncia el 16 d’abril de 2013 el projecte Brain. Brain, cervell en anglès, és l’acrònim d’Investigació cerebral a través d’avançades i innovadores neurotecnologies. Uns anys abans en un raconet d’Anglaterra es trobaren un grup de neurocientífics i nanocientífics amb l’objectiu d’unir esforços per a un mateix objectiu: la comprensió del cervell. En la reunió el neurobiòleg de Columbia Rafael Yuste (citat fa poc en aquest espai) i el genetista de Harvard George Church proposaren fer una cartografia del cervell. Estudiar com l’activitat de cada una de les neurones del cervell integrades en circuïts neuronals es traduïa en pensaments. El coneixement de l’òrgan que més apreciem –la majoria– seria de gran utilitat per a l’estudi de malalties com l’Alzheimer, el Parkinson, l’Esquizofrènia, i podria respondre a la pregunta: com el cervell crea la consciència.

La Unió Europea, per no perdre pistonada, crea el Projecte Cervell Humà encapçalat pel Henry Markram. El neurocientífic es proposà reconstruir un cervell humà en una supercomputadora. Les dues iniciatives, l’europea i la nord-americana estimularen altres projectes al Japó, Austràlia, Canadà, Xina, Corea del Sud i Israel. Després de la revolució agrícola, la industrial i la informàtica, ara ens trobaríem en els inicis de la revolució de la neurociència.

Entendre el nostre cervell s’ha vist que és molt més complicat que posar un peu a la lluna. Les seves 86.000 millons de neurones i un nombre incomptable de connexions suposen un repte a l’enginy i tecnologia humanes. Les expectatives s’han rebaixat i els terminis s’han prorrogat. No obstant els avenços no es poden menystenir. El projecte europeu ha confeccionat un mapa digital en 3D del cervell humà a la manera de Google Earth, i Brain pot controlar la funció de les neurones en models animals per l’efecte de la llum gràcies a l’Optogenètica.

Una prova que l’estratègia sin prisas, pero sin pausas funciona, ha estat el debat de la Fundació Areces en què han participat el mateix Yuste i Tomás de la Quadra-Salcedo, exministre de justícia, sobre els neurodrets, com així s’han batejat. El neurocientífic creu que en un termini de 15 o 20 anys disposarem de la tecnologia adequada per registrar i manipular l’activitat cerebral. Podrem escollir si volem que se’ns implanti un xip en el cervell perquè millorin les nostres capacitats cognitives i l’agudesa de les percepcions? No es crearan dues categories o castes de ciutadans, una, aristocràtica: els cíborgs, i una altra, d’estar per casa, que conservarà viva la tradició secular i el llegat dels avantpassats? Si es pot modificar el nostre codi de barres – el santuari sagrat de la consciència– ens podrem continuar mirant al mirall com fins ara? Si per obra i gràcia d’un xip podem experimentar l’inefable –sentir-nos beneïts per la mà divina– com es viurà el fenomen religiós? Ens espera un món distòpic governat per una pantalla de plasma? Copèrnic ens digué que la terra no era el melic de l’univers. Darwin, que l’home no va ser creat sinó manufacturat amb els retalls d’altres espècies. Ara la neurociència és un nou Prometeu que porta un foc nou desconegut per la a humanitat. Serà aquesta flama misteriosa la que certificarà l’obsolescència de l’espècie humana tal com la coneixem? Nietzsche ens avisà. Només els pocs entenimentats creuen que he assassinat a Déu. No! Acabo de matar a l’home!