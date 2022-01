Diuen que volen fer un tall de trànsit a la pujada Montjuïc, diuen voler menys cotxes a l’entorn escolar. Com a veí de Montjuïc demano el tancament o el trasllat de l’escola Montjuïc, és un perill. Els veïns quan no hi ha classe ho notem molt, no hi ha els cotxes mal estacionats que ocasionen perill i dificulten el pas dels vianants, els cotxes dels pares que porten o van a buscar als seus fills.