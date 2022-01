Resulta sorprenent que els anys vuitanta un grup de famílies castellanoparlants demanessin que els seus fills fossin educats en català per tenir les mateixes oportunitats que els de famílies catalanoparlants i que ara hi hagi pares, pocs, que vulguin que els seus fills siguin educats només en castellà. És cert que, de moment, només han aconseguit que el 25% de les classes siguin en aquesta llengua, després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però n’hi ha alguns que voldrien carregar-se la immersió lingüística, que durant anys ha estat lloada a dins i fora de Catalunya perquè es considera un model d’èxit.

Ciutadans i el PP n’han fet bandera i a hores d’ara no tenen cap problema en demanar-ne la derogació. Justament els darrers dies han volgut fer-ne campanya a Vic, després que l’Ajuntament d’aquesta ciutat no donés permís a la plataforma Escuela de Todos i al PP per instal·lar una carpa a la plaça Major, en considerar que aquesta iniciativa era «contrària a la moral, als bons costums ciutadans o a l’ordre públic». Però, divendres, Ciutadans n’hi va muntar una, de carpa, sense cap mena de permís i la veritat és que van topar amb la indiferència general dels vigatans. Carlos Carrizosa, Anna Grau i Nacho Martín Blanco es van haver d’acontentar en parlar amb qui van poder que, per cert, van ser ben poques persones. Dissabte, dia de mercat, va desembarcar a la mateixa plaça el PP encapçalat pel seu president a Catalunya, Alejandro Fernández, i en aquesta ocasió van tenir la rebuda que segurament esperaven i desitjaven per part de manifestants que els van impedir que fessin el seu acte.

És evident que la polèmica sobre la llengua a l’escola no gira a l’entorn de criteris pedagògics, sinó que s’ha convertit en un element per alimentar la batalla política. Tant el PP com Ciutadans o la plataforma Escuela de Todos van triar fer accions a Vic per qüestions estrictament polítiques. Podrien haver demanat fer aquesta mateixa acció en una població de l’Àrea Metropolitana, però segurament van valorar que a la capital d’Osona aconseguirien més ressò mediàtic, perquè podien tenir una rebuda com la que va tenir el PP dissabte.

Defensar que el castellà és una llengua perseguida i discriminada a Catalunya només es pot fer des de la ignorància o des de la voluntat d’arraconar el català a espais cada cop més reduïts. L’ús social del català ha anat a menys i en determinats llocs el castellà és la llengua habitual i ho té tot a favor per continuar-ho essent, perquè disposa de totes les facilitats i perquè la pressió mediàtica és molt forta. D’altra banda, ara s’ha vist que la immersió lingüística a l’ensenyament no s’aplica a tot arreu i que hi ha centres en què el castellà s’utilitza en més del 25% de les classes.

Les famílies de Santa Coloma de Gramenet que a començaments dels anys vuitanta van demanar a la Generalitat l’ensenyament en català volien que els seus fills es defensessin tant en català com en castellà i que no estiguessin en inferioritat de condicions respecte als catalanoparlants. Tot allò es va fer amb el consens de les forces polítiques que tenien clar que la llengua minoritzada era el català i per això van aprovar la Llei de Normalització Lingüística. Va ser un intent d’afavorir el català i no de perjudicar el castellà com alguns volen fer veure ara.