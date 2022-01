Hi ha coses que em resulten difícils d’entendre. Potser perquè tinc molts anys i potser visc massa en el passat. O potser no –o no només–, potser el que passa és que hi ha fets reals que són objectivament difícils d’entendre. I de pair

Com a exemple un cas ben recent. No entenc perquè el conseller d’Interior de l’actual Govern de la Generalitat, membre del Govern com a part de la quota corresponent a ERC, va fer –i perquè– canvis radicals en la cúpula dels mossos d’esquadra. Uns canvis que, tot i que em costa una miqueta, vull creure que no intencionadament, estant tenint com a conseqüència, la paralització d’investigacions de presumptes corrupcions de persones vinculades al Govern, i sense que es pugui descartar del tot i amb seguretat que es produeixi l’avortament definitiu de les esmentades investigacions. Nombroses informacions que al meu parer mereixen crèdit, ho estan pronosticant o tement amb certa convicció i versemblança.

D’altra banda, no es pot obviar que les persones fins fa poc investigades estan vinculades molt directament a la quota corresponent a l’altre soci de govern, és a dir, a la nomenclatura de simultanis i successius noms i sigles del que amb encert algú va batejar com la descendència del gen mutant convergent. Gairebé tan mutant com el virus que ens puteja des de ja fa dos anys.

Hi ha una altra cosa que també em costa d’entendre. Trobo un xic estrany que, essent tan visibles les dificultats de relació entre les dues ànimes de la coalició, la part d’ERC vulgui protegir presumptes corruptes vinculats a l’altra part. Si l’explicació fos que el conseller d’Interior s’hagués deixat influir per JuntsxCat, ho trobaria, a més d’estrany, inquietant. Si tal com algunes informacions han insinuat, la pressió, per les raons que sigui, vingués de preeminents figures d’ERC, encara ho trobaria més estrany i més inquietant. Però en qualsevol dels dos supòsits, em sabria greu que al MH President, que em sembla una persona endreçada i prudent, li marquessin gols provinents de totes dues bandes. Segur que té altres tasques més importants i urgents que les d’apagar focs calats per gent propera però no vull pensar que fa veure que no ho veu.

El que si entenc és que la coalició de l’actual govern és congènitament complicada i que malgrat això es vulgui evitar el trencament. Fins i tot entenc que si la ruptura es fa inevitable, les dues parts prefereixin que la protagonitzi l’altra part. La veritat és que, mentre sigui possible, em sembla convenient que els governs durin, però no al preu de tapar corrupcions ni dels propis ni dels socis incòmodes. No vull dir que això sigui el que passa perquè si ho fos, ho trobaria molt i molt greu.

Al meu parer, convindria que en qualsevol cas el conseller Elena, evités tirar pilotes fora intentant que algú es cregui que les destitucions tenien com a objectiu la feminització del cos dels mossos d’esquadra, cosa que, d’altra banda em sembla molt bé que es faci. I que, en canvi, caldria sobretot que donés ràpidament i pública garanties creïbles de que les investigacions que estaven en marxa i totes les que calgui endegar, les faran els mossos seguint criteris estrictament tècnics i professionals, sense cap mena d’interferències polítiques. És una necessitat imperiosa i exigible amb urgència. No és només ni principalment una opinió meva, és clar que així ho demostra l’onada mediàtica i popular d’indignació per les sospites inevitables sobre el cas, una onada que tendeix a convertir-se en un tsunami.

I la qüestió té un altre vessant molt important. Encara que formalment no sigui així (tothom sap que els poders clàssics són només tres: l’executiu, el legislatiu i el judicial), l’eventual instrumentació des del poder executiu de la gestió o la interrupció d’investigacions policials sobre presumptes corrupcions, seria extraordinàriament semblant i equivalent a una greu violació de la separació de poders, una cosa que trobo inacceptable i impresentable, contrària a principis bàsics de la democràcia. Crec que ERC hauria de ser inequívocament autoexigent en aquest punt entre d’altres raons perquè ja va patir un incident en aquest tipus de matèria. Potser cal recordar ara que quan el jutge Santi Vidal, en conferències pel país organitzades per ERC, explicava, a més d’assegurar que tot estava previst per tal que la tardor del 2017 materialitzar i consolidar la independència-exprés, també explicava que estava fent dues llistes de jutges en exercici a Catalunya, una d’afectes al «procés» i un altre de contraris. Una estranya manera de garantir la independència de la política del poder judicial quan arribés, de forma suposadament imminent, la república catalana.

Per acabar haig de dir que em sap greu una cosa de caràcter més personal. El Conseller Elena i jo ens coneixem de fa anys. Hem seguit camins o actituds polítiques diferents però això no té res d’estrany ni cap importància. Però no em vull estar de dir-li una cosa: m’agradaria molt que fes les coses com cal, inclòs el rectificar si té coses per rectificar, reconduint la situació cap a la transparència absoluta de la continuïtat professional i tècnica de les investigacions policials endegades així com de les necessàries en el futur. I ho repeteixo, sense interferències polítiques, amb criteris tipològics de la «família ampliada de la separació de poders». Lògicament em sentiria definitivament molt decebut i em seguiria semblant molt greu el seu comportament si no ho fa així. Sense que quedi cap dubte. I quan més aviat millor.