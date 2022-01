Dimarts, a les 10 del matí, al programa El Matí de Catalunya Ràdio, es va viure un gran moment de ràdio, emocionant i alhora molt colpidor. Al programa dirigit per Laura Rosel vam tenir el testimoni impressionant de Habiba, nom figurat d’una dona catalana, que per raons de seguretat no pot donar el seu nom veritable. Quina mena de societat és aquesta on hi ha dones que han de viure la seva identitat laica des de la clandestinitat. La sensacional entrevista la va fer Marta Carreras.

Habiba, als 14 i 15 anys, se n’adona que no pot anar a piscina, a excursions, a festes d’aniversaris dels nens companys de classes, de colònies, etc. L’excusa és que no tenen diners, els nens però si hi van. Elles no poden sortir amb nois i encara menys si no són musulmans. Ells sí, ja que suposen que la descendència paterna obligatòriament serà musulmana. La d’elles suposen que com que no val res la seva voluntat, no ho seran.

Habiba, ens diu que el vel no és de lliure elecció i que és un símbol de submissió al patriarcat islàmic. Als 16 anys, Habiba trenca amb l’opressió i acaba dormint sola en una plaça. Se’m glaça la sang. Però quin país és aquest que no fa res davant drames d’aquesta mena? Ens explica que fan responsable de la rebel·lia de sortir del camí marcat del patriarcat islàmic a la seva mare i l’escupen pel carrer i li critiquen que hagi mal educat a una filla de Satan. La mare després de 30 anys aquí no sap ni català ni castellà. Tapada i reclosa. Quines polítiques institucionals tenim de cara a aquestes dones tancades?

Habiba és una dona d’una voluntat i clarividència espectacular quan diu: «La dreta ens utilitza per atiar el racisme i l’esquerra ens abandona». Els partits d’esquerres catalans PSC, ERC, EcP i CUP haurien de reflexionar del perquè es posen de perfil o equidistants entre els opressors i les oprimides. I perquè es critica l’església catòlica però la musulmana no. Esquerres rectifiqueu! I feu costat a les noies rebels! Ja és trist haver-ho d’escriure. Habiba acaba anant a una comissaria del Mossos perquè el pare la pega. Resulta que no tenen protocol! Recau tota la responsabilitat en una noia jove. Quina vergonya! Habiba a un nivell que ratlla la genialitat encunya el concepte «Violència religiosa». Conseller Joan Ignasi Elena crea un protocol. També semblava impossible tenir un protocol quan hi havia mutilació genital femenina i tothom mirava a una altra banda. Ara tenim dades i protocols d’actuació aquí i als països d’origen. Tenim nenes amb el hijab de 4 i 5 anys, cosa que no ho diu ni l’Alcorà. Però a les de 8 i 9 anys si que ho diu, i ho permetem. L’Habiba ens explica a més dues coses, que se sent culpabilitzada per intentar ser lliure i que ha obert el camí de la llibertat a les seves germanes, tutoritzades per serveis socials. Les meves germanes «han sortit atees, els he obert el camí i van poder fer el que jo no vaig poder». A noies com Habiba les salva la cultura, la lectura i l’estudi però no pot ser que per voler ser una ciutadana normal exigim a unes noies joves que siguin heroïnes. Felicitats a Laura Rosel de portar a més a la Mimunt Hamido i a la Dolors Bramón, i sortir així de les equidistàncies tan comunes de donar cinc minuts a Hitler i cinc minuts als jueus, com ens diu Michel Desmurget. La DG d’Afers Religiosos, s’amaga. Lourdes Ciuró, si us plau, actua! Habiba representa el millor de la Catalunya rebel i de l’orgull de país.