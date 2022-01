Amics del fotògraf René Robert han informat que va morir per una hipotèrmia aquest gener, als 84 anys, quan en caure a terra al centre de París no va rebre cap ajut de la gent que passava pel seu costat. A la vegada, la notícia també aprofita per denunciar el nombre de persones que en els dies de fred intens moren a la intempèrie per manca de recursos o un sostre.

Cada cop semblem viure més en una societat que no cessa d’eixamplar la desconfiança dels uns vers els altres amb fets, per exemple, com els esmentats. I encara, segurament, amb la pandèmia i la por al contagi, la desconfianca ha augmentat fins a graus entre inhumans i ridículs del tot, fins a caure en el tràgic, com ha estat el cas de René Robert.