En els pressupostos d’aquest 2022, la Generalitat de Catalunya preveu invertir 9,4 milions d’euros a la comarca de la Cerdanya i poc més d’11 a la del Ripollès. Dels 9,4 de la Cerdanya, 7,5 aniran destinats a l’estació de La Molina per, en una explicació del conseller Jaume Giró, pel seu «efecte tractor» de l’economia de la zona. Per a tota, la resta de necessitats de la comarca ja se’n farà prou amb 1,9 milions. Al Ripollès, dels 11,1 milions d’euros que preveu invertir la Generalitat a la comarca, la part més gran del pastís, 5,7 milions, són per a l’estació de Vall de Núria. Un recent estudi de la Universitat de Vancouver revela que, a final d’aquest segle, només una de les vint-i-una seus de tota la història dels Jocs Olímpics d’hivern, estaria en condicions de repetir. Només Saporo, a la resta no hi hauria suficient neu o no hi faria prou fred per a acollir uns Jocs en condicions. Es podrà dir que els autors de l’estudi pequen d’alarmistes, o no, però el que és innegable és que sobre la taula hi ha massa evidències dels efectes del canvi climàtic perquè, als 2022, els habitants del Pirineu continuïn tenint interioritzat que la majoria de les inversions públiques a les seves poblacions arriben lligades, de forma majoritària, a l’esquí i a la neu.

Tres dècades després, el govern d’ERC i Junts s’aferra a la vella idea de grans esdeveniments com a motor per a canvis estructurals mirant-se en el mirall de la modernització, amb l’oberta al mar i la construcció de les rondes, de la Barcelona dels Jocs Olímpics del 1992. El govern ha perpetrat un referèndum, vestit amb la disfressa de la participació ciutadana en la presa de decisions, en què els habitants del Pirineu han de decidir si volen o no els Jocs Olímpics. De fet, la pregunta podria ser: «Voleu que invertiu en les vostres comarques o no?». És gairebé un xantatge. I, a sobre, per mirar d’afinar millor una mica el resultat trèiem de la consulta a comarques com el Ripollès - en una mena d’avís del «no» paper que tindrien Vallter 2000 o Vall de Núria en els Jocs - o el Berguedà. Les inversions han d’arribar al Pirineu, perquè lluny de les grans ciutats hi hagi suficients serveis perquè la gent tingui ganes de quedar-s’hi a viure. Independentment de si hi ha neu o de si s’hi celebren uns Jocs Olímpics.