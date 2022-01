Tinc la sensació que vivim en una lluita caïnita eterna. Ja siguin els grans parcs d’energies renovables, les infrastructures de comunicacions, la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern,... no hi ha tema que susciti un debat infinit. I quan s’arriben a grans acords, com el tancat per sindicats, patronals i governs per la reforma laboral, hi ha partits que aprofiten l’aritmètica parlamentària per enrocar-se en posicions que no permeten avançar i millorar la situació actual.

No només passa a Catalunya o a Espanya. La Unió Europea és, massa sovint, la demostració palpable d’un espectacle de desunió i de lluita de cada país per protegir sectors i quotes de mercat a costa dels veïns. Mentrestant, el món no s’atura, i l’equilibri de poder entre països i entre grups de països canvia. Gairebé no passa un dia sense que arribi un nou exemple. Qui no participa en la cursa corre el risc de ser «vassallitzat» per aquells que han pres la decisió correcta. Ho hem vist amb les bateries elèctriques, els microxips, però també amb tecnologies disruptives com la computació quàntica. A Europa anem a remolc de xinesos i nord-americans. A aquest pas no serem líders en res i només ens podrem barallar per les engrunes.