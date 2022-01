Ja sabem que la família no es tria. Per això, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, deu lamentar cada dia de la seva vida haver nascut en una llar benestant, adinerada, de les que tenen l’habilitat d’estar sempre al costat del poder, sigui el que sigui; una família que en lloc de matricular-lo en una escola pública, amb aquest «model d’èxit» que és la immersió en català, segons proclama el mateix Aragonès, va preferir que estudiés els tres anys de BUP i el COU en l’escola més elitista de les comarques gironines, el Montessori–Palau.

El nen Pere Aragonès es va haver de sacrificar amb un model lingüístic que «respecta la teoria de la llengua materna i promou l’aprenentatge del català, castellà, anglès i alemany ja des d’Educació Infantil i el francès s’afegeix a partir de Secundària», segons s’explica en la web del Montessori-Palau, considerat un dels millors centres escolars d’Espanya. El Montessori, diu la seva web, «ofereix més hores de llengües estrangeres i (…) en algunes matèries s’utilitza l’anglès com a llengua vehicular (…) A tots els cursos es prepara els alumnes perquè siguin hàbils en tants idiomes com sigui possible, amb l’objectiu de desenvolupar una gran capacitat plurilingüe i intercultural».

Pobre Pere Aragonès. Quin trauma haver hagut d’estudiar amb un model que no anteposa la immersió en català que, segons ell «ha contribuït a la cohesió social i a garantir les oportunitats al país, i que gaudeix, a més, d’un ampli consens pedagògic, social o polític». Sap greu. Deu ser molt dur haver de viure amb el permanent malson de pensar que els teus propis pares t’han aplicat un 155 educatiu que ha marcat la teva vida, ells que haurien hagut de vetllar per donar-te la millor educació possible.

O potser, no. Potser no té cap trauma. Igual resulta que, malgrat aquest posat de bon jan, de nen que no ha trencat mai cap plat, és un cínic com una catedral, com la majoria dels polítics d’aquest país que s’omplen la boca amb el «model d’èxit» de la immersió en català i després porten els seus fills a la privada. Com Artur Mas que va matricular als seus a l’elitista escola Aula. O José Montilla al Col·legi Alemany de Barcelona. O Oriol Junqueras al Liceu Italià, on ja hi va estudiar ell. O el mateix conseller d’Educació, Josep González Cambray, que té les seves filles escolaritzades al Col·legi Frederic Mistral, amb un model lingüístic que no és el de la immersió en català, sinó semblant al del Montessori-Palau, un bon model, per cert.

O també Pilar Rahola que fa poc va tenir la barra de denunciar al seu canal de Youtube que, amb la sentència del 25% de castellà, «estem davant l’envestida de l’Estat més brutal i letal contra el català des de la dictadura», mentre ella, gràcies als diners que guanya fent de minyona del procés, va poder matricular la seva filla a una súper elitista escola suïssa, on, òbviament, la llengua catalana és inexistent.

Si partim de la base que tots els pares volen el millor pels seus fills, per què no els matriculen en centres on s’aplica la immersió en català? Senzill, són uns cínics i uns falsos. El «model d’èxit» de la immersió, i pobre de qui no ho defensi en públic, és una de les moltes falsedats que ha encunyat el procés.

La immersió en català va ser útil i necessària durant uns anys, però ha deixat de ser un model educatiu per esdevenir una eina política més, que serveix per exaltar el patriotisme en moments de crisi i distreure d’altres problemes més profunds: el fracàs escolar i el baix nivell educatiu que recullen els successius Informes Pisa. Com ha passat sempre en les societats retrògrades i classistes, hi ha un model per la plebs i un altre per les elits que se’l poden pagar.