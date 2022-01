L’escàndol de saber que al Parlament hi ha funcionaris que a seixanta anys deixen d’anar treballar i continuen cobrant, és tan i tan gran que, com a mínim, ens en recordarem una setmana. Aquesta denúncia és un èxit del periodisme d’investigació ben entès, però, potser caldria reivindicar, a més, un periodisme que investigui, per exemple si d’aquí un any la cosa continua igual. M’hi jugo un pèsol que sí.

El primer que em passa pel cap quan hi barrino és que aquests treballadors amb tants anys d’experiència són els que en saben més, els que no es deixen manipular i potser resulten incòmodes al poder. Així i tot, això no ho deu explicar tot.

Miraré de no ofendre als funcionaris dels quals, pressuposo, majoritàriament procuren ser eficaços i complidors. Ara mateix tenim l’exemple magnífic dels sanitaris que s’han posat a treballar incansablement per a lluitar contra els estralls de la pandèmia.

Els funcionaris, en sentit estricte, són aquells que han guanyat unes oposicions per a entrar com a treballadors públics. No parlo de la multitud de persones que fan feina per l’administració de manera precària i que, en moltes ocasions, viuen el calvari de la precarietat.

Calen funcionaris, per descomptat. Però hem de convenir que, un cop superades les oposicions saben dues coses: La primera, que tenen de per vida la seva situació laborar solucionada i, en segon lloc, que l’haurien de fer molt grossa per a quedar-se sense feina. No poso en dubte, insisteixo, que la majoria dona el millor d’ells mateixos. Així i tot, saben que si es despreocupen de millorar, formar-se i posar al dia els seus coneixements no els passarà gaire res.

I saben també una cosa que, possiblement, també explica l’escàndol del Parlament: Les seves poderoses organitzacions sindicals no han de negociar salaris, dies de lliure disposició, triennis i complements diversos amb cap amo que digereixi una empresa al que li hagin de sortir els números. Negocien amb el poder polític que gestiona uns calés que no són d’ells sinó del contribuent. És una barbaritat donar festa durant els cinc anys que podrien oferir el millor de si, sense ser substituïts per ningú.

Aprofito per a saludar als funcionaris esforçats i complidors que em llegeixen. No dubto que s’ho han guanyat, així i tot, haurien d’assumir que, amb la que cau, són uns privilegiats en aquest sentit. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.