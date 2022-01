Partits com Vox pretenen suprimir les autonomies, malgrat estar aquestes emparades a la Constitució en base a l’organització territorial de l’Estat en el seu títol vuitè, i ara es presenten al costat del PP i Cs com a garants de l’ordre constitucional i la monarquia, o com diuen anomenar-se «constitucionalistes» o «no nacionalistes» (siguem clars, nacionalistes espanyols). Però l’assistència del líder del PP, Pablo Casado, a un acte a favor de Franco demostraria que o bé el PP, Cs i Vox potser en el fons no són realment constitucionalistes igual que el PSOE i d’altres, ja que són sistemàticament ignorats els apartats més socials de la Carta Magna i (excepte el tema de la unitat territorial) també els aspectes sobiranistes davant d’ingerències externes; o bé com assenyalen els sectors antifranquistes, potser l’actual ordre constitucional tan defensat especialment pels sectors més dretans del nostre país no és ni més ni menys que la sortida natural del franquisme, mantenint influència en certs estaments però adaptat als temps actuals i eliminant (sota pressió interna i externa) els aspectes més «molestos» de la dictadura (especialment el seu estatus d’aparent neutralitat i el grau d’intervencionisme econòmic defensat per un sector del franquisme i els èxits socials gràcies a les lluites obreres i l’influx del poderós llavors moviment obrer) per incorporar de ple a Espanya les estructures supranacionals del gran capital internacional i l’OTAN. Simplement apuntalar el règim del 78?