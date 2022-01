El passat dia 19 llegia el titular «El pollastre és la carn més consumida a les llars de Catalunya». Segons la nota, el 2020 va aconseguir un volum de 98.100 tones consumides a Catalunya, cosa que representa un 26,6% del total de la carn fresca que es consumeix a les llars catalanes, amb 13,80 kg de consum per càpita. Pel que fa al consum d’ous, el 2020 a Catalunya va pujar a 74.282 tones, fet que suposa 10,45 kg per càpita.

En aquests moments, la manca de rendibilitat de les explotacions avícoles pot arribar a provocar un desproveïment al mercat de carn avícola i ous de proximitat, a favor de països tercers, que no compleixen les mateixes normatives en matèria de sanitat, ni benestar animal, i resulta menys sostenible, des del punt de vista del medi ambient.

L’entitat agrícola ramadera que facilitava les dades, reclama que els ramaders rebin un preu suficient per compensar aquesta pèrdua del 30%, i que no se n’utilitzi la producció com a producte reclam. Aquestes mesures s’haurien d’aplicar urgentment per salvar un sector molt identificat amb la nostra cultura, la catalana, i que està sotmès a inversions constants per garantir la màxima eficiència, el benestar animal i la sostenibilitat.