Com que una part de la meva família prové de Sibèria, durant molts anys he participat a Girona en dinars, sopars i festes entre famílies russes i ucraïneses. Puc assegurar que les rivalitats del passat entre els dos països no van aflorar mai en cap ocasió. I no és perquè els uns i els altres hagin oblidat les seves arrels en viure a Catalunya, o que no vulguin la seva pàtria i la seva bandera.

Tota aquesta darrera setmana en què s’anunciava una guerra entre Rússia i Ucraïna, on es veurien implicats multitud de països, he tornat a recordar aquestes trobades amb certa sorpresa. Em fa pensar en la distància de Putín, un autòcrata amb ànsies desmesurades de poder, i del govern ucraïnès, amb els seus pobles respectius. Crida l’atenció el contrast de la gent i els líders. Un podria pensar que el futur s’ha tornat molt fosc, veient les imatges de l’escalada bèl·lica: tancs, míssils, soldats, vaixells. Avui, que sembla que la pugna s’estabilitza, com a contrapès recordo aquesta gent, la que es reunia llavors, la falta d’enfrontament i la voluntat d’entendre’s en un país com Catalunya. Per part meva, no deixo de sentir-me implicat i penso en les arrels d’aquest tipus de conflicte. Durant la setmana he sentit parlar (massa) de Napoleó i de Hitler, i dels seus intents frustrats d’envair un país de fronteres tan extenses. Però a ningú li he sentit parlar de la seva gent, que al final són els que pagaran l’estrall, del llunyà que els pot semblar la política. La primera imatge que vaig tenir de Rússia, més enllà de la seva literatura, que adoro, és la d’un cunyat que m’ensenyava música de la seva època. Segons l’intèrpret, moltes de les cançons no eren més que còpies grolleres (s’enfadava quan li deia). Quan aquells músics les componien, m’imagino, estaven lluny de ni tan sols fantasiejar que el mur cauria algun dia i que els Beatles arribarien a Sibèria. Sí, el mur va caure, però durant molt de temps va continuar existint. I Putin va saber treure’n usdefruit. De l’altra banda de la balança, les seves històries: de quan eren Unió Soviètica i amb prou feines podien permetre’s la carn. Tot ho poden trobar a faltar, aquells paratges gelats que m’ensenyen en una foto del mòbil amb orgull. Era una fanfarronada, la de Putin? Em pregunto que fa Putin al capdavant d’una nació com Rússia, encara que després de Trump, tot és possible. Hi ha un caganer del mandatari a casa d’un parent que, a la data d’avui, ha esdevingut la imatge que descriu millor el present d’aquesta part del món.