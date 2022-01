Diumenge passat va ser la final de la Supercopa, ahir el partit contra el Betis de la Lliga Iberdrola, i al seu moment els premis d’Alexia Putellas, a qui fins i tot li van dedicar un especial en prime time. TV3 ha descobert l’esport femení i és fantàstic, però es queda a mitges. Tot el que fa olor de Barça, a tot drap, i per la resta, les engrunes. Per què no mereix un desplegament de mitjans similars la carrera de Laia Palau?.

L’Spar Girona també jugava ahir: un partit transcendental de l’Eurolliga que va quedar relegat a Esport3 i en un horari poc agraït (les 17h), perquè l’Uni, diguem-ho clar, era per la nostra el teloner... del Barça B, que a les 19h rebia el Castella. La majoria d’horaris dels partits europeus de les gironines a casa aquesta temporada els ha marcat Televisió de Catalunya condicionats per necessitats en clau blaugrana. Així s’ha anat jugant entre quarts de vuit i quarts de nou en funció dels vestidors del Barça-Kiev de Champions, d’un apassionant Al Duhail-Al Sadd de la lliga de Qatar, o d’un PSG-Niça de la lliga francesa. Xavi i Messi, per davant de Palau i Flores. I quan no s’han pogut fer equilibris d’horari, directe l’Uni a la web. Com va passar amb la segona part de la visita al Galatasaray, que per mala sort coincidia amb el Barça de futbol femení. I TV3 té prioritats.