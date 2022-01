Allò que no es veu, sembla que no passa. Si apliquem aquesta premissa al món de l’esport, en aquest país estarem obviant una quantitat enorme de pràctica esportiva d’un altíssim nivell. I és que aquells que seleccionen la informació esportiva que ens arriba, ens diuen què ens ha d’agradar i que no; ens estan adoctrinant.

A Catalunya pots aixecar-te un matí i saber que Detroit ha guanyat a Memphis amb un gran partit d’un pivot eslovè. En canvi si el que vols és saber què ha fet la Penya de bàsquet, el Granollers d’handbol o l’Igualada d’hoquei, per posar tres exemples, hauràs de fer una cerca a consciència que ja només fan els seguidors més fidels. Al públic en general li arriba el menú ja triat, o sigui futbol i ja en petites dosis la resta que consideren espectacular: tennis, fórmula 1, motos, NBA i alguna frikada que faci riure. La resta no existeix.

Ens diran que no ven, que no té audiència. I els podrem dir que el bàsquet a Grècia o Turquia és religió, que l’handbol a Alemanya o Dinamarca paralitza el país, que l’hoquei a Catalunya... Bé, aquí som especialistes en fotre’ns trets al peu, cap sorpresa.

També ens diran que es busca l’espectacularitat de la notícia. I és clar, no entendrem que un entrenament sense incidents pugui ser un espectacle. Allò de dir que «avui el barça s’ha entrenat amb normalitat». Doncs potser no és notícia i no cal connectar en directe, no?

Perquè, qui defineix què és espectacle i què no? Partits de futbol espectaculars en trobem comptats amb una mà al llarg d’una temporada. O què em dieu de les curses de cotxes soporíferes o la infumable lliga regular de l’NBA on ni els mateixos jugadors se la prenen seriosament. Espectacle és habilitat? Velocitat d’execució? Portar al límit el cos? Mostrar allò mai vist? Espectacle és allò que atrau a les grans masses i que mereix ser explicat al detall a l’espectador que ho vol saber tot d’aquell esdeveniment.

En definitiva, no existeixen els esports minoritaris; els mitjans de comunicació els fan minoritaris. Per sort, internet està fent saltar per els aires la tirania dels mitjans, i obrint opcions a molts esports que fins ara eren invisibles.