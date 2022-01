No vull fer pas demagògia política, només ajustar-me a la realitat del moment en que ens trobem com a catalans. De tothom són ben conegudes les manifestacions xenòfobes dels partits de l’extrema dreta, on la línia de comportament sobrepassa la barrera vermella. Considerem que les formes de menysprear les institucions de Catalunya no són mereixedores de l’acceptació plena del Constitucional, almenys això no s’hauria de contemplar si partim del llenguatge que venen usant els partits de l’extrema dreta, sense cap consideració al poble de Catalunya. On ens estranya que encara surtin recolzats per l’Estat.

Vivim en un compàs d’espera descoratjador al sentir-nos desprotegits pels poders judicials, en els que s’emparen en totes les mentides i coaccions dels de Cs, Populars i Vox com a arguments fiables. I que dins les estructures d’estratègies interessades es protegeixen els seus escons com a representants de les esmentades formacions. Haurien d’entendre, i això no ho fan, que els mou l’afany de continuar minvant la voluntat de la nostra gent, al sentir-se insultats i menyspreats, mentre disposen del beneplàcit de la justícia, a la que enganyosament actuen malauradament, escoltant els despropòsits de les denúncies i condemnen els nostres drets més fonamentals de la democràcia. Vergonyós.