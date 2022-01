Fa uns dies ha saltat als mitjans una notícia que té molta més gravetat de la que sembla i que curiosament no ha tingut gaire ressò mediàtic, ni polític.

Em refereixo al fet publicat el 19 de gener, que el Govern de la Generalitat ha sacrificat el Director Gral. de Polítiques Ambientals i Medi Natural, per «apaivagar les crítiques del món ecologista». A la ressenya periodística de La Vanguàrdia, es fa esment a un grupet de quatre entitats, que no partits polítics, ni grups parlamentaris. El motiu pel qual la Consellera d’Acció Climàtica, ha destituït el fins ara Director Gral. és per la irritació d’aquest sector de «l’ecologisme» en la distribució dels fons de l’impost d’emissions de CO2 a vehicles i per la tardança en la creació de l’Agència de la Natura. Cal dir, que el destituït ha estat substituït de forma immediata (...).

És realment sorprenent aquesta rapidesa i eficàcia en capgirar una Direcció Gral. que té pocs mesos d’existència (que ha de respondre a dues línies d’acció, la de polítiques ambientals i la de medi natural) i transformar-la de facto, en una de medi natural. Però fer-ho per pressions d’un lobby conservacionista, que no es representa més que a sí mateix (el gruix de l’ecologisme català en conjunt són 300 entitats!!), i sense que els partits i el parlament hagin dit aquesta boca és meva, és realment inaudit. És com si les pressions d’un lobby eòlic, haguessin fet dimitir aquest Director Gral. per la seva tebiesa en seguir retardant i obstruint al màxim el desplegament de les energies renovables. Oi que això seria impensable i seria un escàndol polític de primer ordre?

Per altra banda, encara és més grotesca i demagògica una de les raons de la suposada irritació, quan està regulat per la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, que el conjunt dels ingressos de l’impost de CO2, vagin 50-50%, una part a patrimoni natural i conservació de la biodiversitat, i l’altre part a polítiques ambientals i lluita contra el canvi climàtic. En concret aquest any es calculen uns 80 milions, per cada línia d’actuació, per 160 milions d’euros d’ingressos.

No cal ser gaire coneixedor del territori, per saber que una de les meitats (la de patrimoni natural i conservació de la biodiversitat), anirà a parar a millorar les dotacions i recursos d’espais naturals i protecció de la natura, que a tot estirar poden abraçar un 20 % del territori. Per contra, l’altre meitat, la de polítiques ambientals, contaminació, mitigació, etc. i lluita contra el canvi climàtic, significa tenir recursos pel 80%!! restant del territori o sigui el gruix de les àrees metropolitanes, infraestructures, mobilitat, indústria, emissions, etc.

Només aquest contrast i diferència ja seria motiu d’escàndol, doncs un dels 50% anirà a protegir encara més, una petita part del territori, zones i espais ja de per sí privilegiats, on la protecció de la natura i conservació de la biodiversitat, són ja un patrimoni natural ben apadrinat, patrocinat i cobejat per fundacions i empreses privades, així com per la mateixa administració fa anys.

Si el silenci és ensordidor en relació a què diu l’ecologisme social, no sabem si acomplexat i disminuït per la seva marginació, més ho és encara que a aquestes alçades, periodistes ambientals de prestigi, segueixin caient en l’error de confondre i posar al mateix sac tot «l’ecologisme».

Més d’una vegada ho hem dit i repetit. Fins l’any 2003, a Catalunya, el moviment ecologista estava unit sota unes mateixes sigles, l’AEEC (Assemblea d’Entitats Ecologistes de Catalunya). Una sèrie de pressions i enginyeria d’alt nivell van provocar l’implosió de l’AEEC, i fruit d’aquesta va haver-hi una escissió molt ben orquestrada i fomentada pels poders polítics de l’època, que va encimbellar com a interlocutor únic de «l’ecologisme», el sector «independentista», orientat al conservacionisme i arrelat a comarques interiors. Des de llavors fins avui, ininterrompudament, ha estat beneit, recolzat, patrocinat i amplificat, per quasi totes les institucions, començant per la Generalitat, TV3, universitats i molts organismes de l’administració.

Són l’oposició «ecologista» oficial, o si volem, la dissidència controlada (per cert una minoria, molt sorollosa quan es tracta de qüestionar l’energia eòlica i alertar sobre els impactes paisatgístics). L’altre sector, l’ecologisme social, l’ambientalista, el que es preocupa pel medi ambient humà, no té prou força ni lideratge (essent majoria) per confrontar política, ni ambientalment, i denunciar que els fons que ingressa la Generalitat, amb aquest impost, continuaran engreixant les comarques i arques de les entitats que es dediquen al conservacionisme i naturalisme, mentre que el gruix que es dediquen a lluitar contra la contaminació, la mobilitat, el transport públic, les emissions de CO2, continuaran afeblides doncs aquest és l’objectiu: que la massa crítica per l’emergència climàtica estigui debilitada, mentre es crea alarma amb els ocells, àligues cuabarrades, tortugues i parcs eòlics. I el paisatge, sobretot el paisatge! El paisatge rural, marí i natural, verge i agraït, clar; l’urbà i contaminat on viu el 80% de la població, ja s’ho faran.

És més, aquesta destitució quasi semblaria una torna anticipada quan 24h després, la Comissió d’Acció Climàtica del Parlament avalava per majoria el projectat Parc Eòlic Marí Tramuntana. Un càstig i avís a navegants en el sentit de que «pot ser us en sortireu amb aquest Parc, però prepareu-vos per mossegar la pols a tot Catalunya»?