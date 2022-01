Soc dels que encara, quan venen les festes nadalenques, envio unes quantes nadales, per correu, als amics o coneguts, que o no usen correu, ni WhatsApp, o bé jo no en tinc les dades. Bé! Enguany en vaig trametre una vintena, i algun dels receptors m’han comunicat haver-les rebut passat festes, uns dies més tard; què hi farem! Vaig pensar, no l’hi vaig donar massa importància. Ara bé! El que sí que em costa d’entendre, és que el passat dia 27 de gener, un company que viu a Sarrià de Ter, em va comunicar que acabava de rebre la nadala, amb aquest retard; i per més inri, havia treballat molts anys a Correus, per tant, ell, més que ningú, no entén què ha pogut passar.

No pretenc donar-ne la culpa a ningú, però ara que els ha minvat la feina, penso que, més que mai, aquests retards s’haurien d’intentar evitar. A un servei públic com Correus, els fa quedar un xic malament. És el meu parer.