Contrastant amb la reiterativa, esgotadora i matraca sobreinformació de la Covid en els mitjans de comunicació, una i mil vegades em pregunto quin pot ser el motiu de tant secretisme sobre el Canvi Climàtic.

Des de fa dècades, i no pas ara, la nostra societat està malalta; malalta d’ambició, de cobdícia i hedonisme... el que ha sentenciat a mort la vida de la nostra única casa: la Terra.

El fals progrés, imparable, està accelerant l’escalfament (superior a 1,5 graus) també imparable: Els glaciars, les barreres de coral, els boscos de l’Amazònia... ja no es recuperaran i les conseqüències seran molt més devastadores, irreversibles que la Covid: i no pas per la Terra –que renaixerà–, sinó per tota la humanitat.

¿És possible que encara existeixin interessos polítics / particulars capaços d’amagar o ignorar aquesta «màquina de la mort» (com diuen els científics), causa de la sisena extinció d’espècies més gran de tota la història del planeta? El canvi climàtic, la seva evolució, la nostra lluita, ..., hauria de ser tema prioritari en totes les notícies. Un gota a gota permanent que ens obligués a treure el cap de sota l’ala. (Si és que hi som a temps).