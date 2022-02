Impressiona veure algunes conductes de les aus que ens rodegen. No totes actuen igual però fa basarda veure com finalment busquen els seus aliments en llocs inversemblants com escombraries orgàniques que produïm els humans. Tampoc puc criticar massa aquest fet perquè per viure necessites matèria comestible. Però clar, aquella lluita de caçar per sobreviure, si poden, hi ha molts animals que quasi no la practiquen. Cada tarda, veus l’arribada de les barques de pesca al port i evidentment, les gavines, gavians, etc que estan a l’aguait per conquerir quelcom que rebran del mateix pescador que no ho necessiten. És lògic. Tot plegat fa que els animals salvatges s’acostin més a la societat civil. No seré jo qui dicti futurs comportaments dels éssers vius envers a la fauna silvestre però és curiós que poc a poc, les bèsties en general, busquen la comoditat com nosaltres mateixos. Que lluny que queda aquell Homo Sàpiens caçador! Tot plegat, paradoxal!