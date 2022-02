Va ser un greu error de Presidentorra proclamar Girona capital de la Catalunya autèntica. No és que aquesta la meva ciutat no sigui prou casposa, ridícula i pagada de si mateixa per merèixer tal honor, però no hi ha dubte que Vic, a la Catalunya profunda, simbolitza encara millor la republiqueta que un dia ens van voler endossar. Si ja fa un temps Vic va ser notícia perquè la seva megafonia de carrer recordava als soferts vianants -al més pur estil orwel·lià- l’existència de no sé quins presos polítics, ara l’ajuntament nega la celebració d’actes si aquests difereixen de l’opinió de la majoria de la població. Això no se li va ocórrer ni al pobre Orwell, que abans va imaginar pensar a un porc que a Anna Erra, alcaldessa de Vic.

Donem per bo que l’alcaldessa sàpiga perfectament què pensen els seus súbdits sobre tots els temes, des dels polítics i socials fins als sexuals i dietètics, al cap i a la fi, el seu amor per la distopia orwel·liana, deu suposar espiar-los a tota hora per a conèixer-ho tot d’ells. El que és digne de reconeixement va més enllà, és aquest prohibir qualsevol manifestació pública que s’allunyi de l’opinió majoritària. El que pensin les minories ha de ser erradicat, que per alguna cosa són minories. O almenys aquestes minories han de ser callades fins que arribi el moment en què puguin ser empresonades, com el Winston Smith de 1984. És igual que es tracti d’un acte pacífic, legal i democràtic, l’essencial a Vic és que aquest acte sigui conforme amb el pensament imperant. La qual cosa, dit sigui de pas, és una bona manera de garantir que aquest pensament continuï essent imperant. «Només és legal el que pensa la majoria, i només l’alcaldessa sap què pensa la majoria». Si no surt a 1984 en boca de la Policia del Pensament, hi hauria de sortir.

Tot plegat casa a la perfecció amb el concepte de «mandat popular», aquell invent gràcies al qual un pot saltar-se la llei en nom d’una majoria, és igual si real o imaginària. Això i emmordassar les minories està inventat des de fa temps, però com que l’alcaldessa no sembla ser gaire llegida, més que inspirar-se en Orwell -que li deu sonar a atleta anglès de mig fons, dels anys vuitanta- ho haurà fet en Mussolini. Raó de més per a nomenar a Vic capital de la republiqueta.