Els existencialistes creien que sempre se’ns podrà jutjar moralment en funció de la coherència entre els nostres valors i les nostres accions. Així, se’ns ha de lloar quan ens mantenim fidels als principis que acceptem, sense que importi què ens motiva a fer-ho. De la mateixa manera, desaprovarem l’actuació d’aquells que no es mostren coherents. En altres paraules, sense integritat, el que queda és la traïció, l’incompliment del que es predica, la transgressió. La hipocresia seria, doncs, un defecte moral, encara que el valor en qüestió no pertanyi a aquesta esfera, sinó a la professional, l’estètica o la racional. Això pot semblar massa acadèmic, però la rellevància de les virtuts i els vicis formals en la vida quotidiana és òbvia. Agraïm la integritat i menyspreem la hipocresia, en els altres o en nosaltres mateixos. Aquesta integritat és la que ens proporciona l’orgull per una existència recta, autodeterminada i resolutiva. Però, de vegades, no som conscients de les nostres intencions, i de tant en tant oblidem el que suposem per als altres. Llavors, podem caure en la hipocresia sense que ens n’adonem. En aquestes ocasions, el defecte no seria un engany conscient. Abunden els exemples d’hipòcrites de ficció llestos o intel·ligents: el Tartuffe de Molière; el Julien Sorel de Le rouge et le noir, d’Stendhal; el Uriah Heep, de David Copperfield, de Charles Dickens... La col·lisió entre virtuts intel·lectuals i morals és una delícia en aquestes obres. Però la hipocresia en el món real sol ser avorrida o banal.