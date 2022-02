El turista imaginari és aquell que només existeix en la imaginació, és a dir, pertany al món de la fantasia. Per a qualsevol empresari o polític, el visitant desitjat per a un destí turístic hauria de ser un paradigma de civisme i respecte.

Tothom s’apunta a rebre gent neta, educada, noble, culta i rica que es consagri a prendre el sol a les platges de sorra daurada, es passegi per camins de ronda per descobrir paratges idíl·lics, gaudeixi de l’oci nocturn sense abusar de l’alcohol, practiqui esports d’aventura, visiti llocs emblemàtics del patrimoni cultural, assaboreixi plats típics de cuina mediterrània i compri a les botigues del poble que venen productes de qualitat.

Ara bé, a Lloret de Mar, les lloances que els fullets de propaganda dirigeixen a uns imaginaris hostes xoquen amb els tipus de turista realment existent.

En efecte, el turisme de masses, majoritàriament jove, és embrutidor, maleducat, brètol i amb les butxaques buides. Es dedica a torrar-se al sol durant el dia i anar torrat a la nit, els carrers són seus fins a trenc d’alba, no practica esport d’aventura més enllà de saltar de balcó en balcó, desconeix ermites, senders i paratges, menja hot dogs i hamburgueses, i adquireix samarretes de marca falses en botigues de records.

És cert que l’Ajuntament, al costat dels agents econòmics i socials, no escatima esforços per desterrar els comportaments incívics que malmeten la convivència ciutadana, però els resultats no són prou satisfactoris.

De fet, és difícil compaginar les ànsies de diversió descontrolada d’un turisme low cost amb la quotidianitat assossegada que volen els ciutadans. Quant s’està disposat a pagar pel peatge d’uns estius infernals, però que permeten viure tot l’any? Quin són els límits suportables de sorolls, baralles i brutícia? La resposta és en el vent.

Ara per ara, els avenços en la diversificació del monocultiu de sol i platja, en decadència des de fa anys, resulten esquifits per atraure turisme familiar, de congressos i esportiu enfront d’un preponderant turisme juvenil.

A més a més, una pandèmia maleïda ha agreujat la crisi del model amb tocs de queda i restriccions a la mobilitat que han posat en perill la continuïtat de nombrosos establiments hotelers, de restauració i comercials.

Així, doncs, empresaris del sector turístic de Lloret han començat a malvendre negocis o llogar-los en condicions lleonines als especuladors.

Amb tot, no s’ha de caure en el pessimisme. L’alcalde, Jaume Dulsat (Junts per Lloret), explicava a Fitur que: «L’any passat vàrem treballar en la digitalització i enguany en la sostenibilitat, dos eixos prioritaris per mantenir la nostra competitivitat turística».

Són paraules que sonen a brindis al sol.