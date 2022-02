Com passen el dies, els mesos i com passen els anys; fa quatre dies canviàvem de segle i ja en fa 22 anys. Quantes coses han passat per les nostres retines, però vull parlar de l’any que fa poc hem estrenat i del que hem deixat enrere. El 2021 va ser any neguitós, vacunes primeres, segones, terceres dosis, incertesa, mascareta sí, mascareta no, reunions de més menys gent, per Fires tothom semblava respirar i va començar una mica la disbauxa perquè tothom tenia ganes de festa, i va arribar el Nadal i la cosa es va complicar: els carrers molt plens de llum però els cors amb molta foscor d’ànima.

Els tocs de queda no van semblar bé a molta gent. Semblava que la propagació de la pandèmia era rapidíssima, però molta gent no necessitava ser ingressada, excepte gent que no estava vacunada o d’alt risc. Un Cap d’Any amb gent molt sola, altres confinats, d’altres veient reduïda la reunió familiar i també qui ha passat de tot; i el sector hostaleria perjudicat, sense entendre com s’han fet actes multitudinaris. En definitiva, un fi d’any 2021 encara amb pandèmia, amb molta discòrdia però si pensem en el món sanitari i la gent dels hospitals, molta tristesa.

Així de ràpid passen els dies i ja ens hem menjat el gener. Alguns es devien menjar els raïms, jo no vaig veure campanades ni vaig menjar raïms; els de casa sí ho feien, jo no, sempre pensava en la gent que ens deixava només de començar l’any, a la família els queda marcat per sempre. Potser és perquè fa 49 i 53 anys vaig tenir dues pèrdues de persones molt importants i estimades i em varen marcar de per vida el gener; potser per això tinc aquesta sensació.

Després va arribar la nit mes màgica de l’any, la del 5 de Gener. Per anys que passin, i sigui velleta, aquesta nit quan veig les cavalcades, però més els nens, em transformo. Com els meus pares, sense res me’ls varen fer viure intensament. De gran des de darrere del taulell quan venien aquestes dates tenia la costum de dir a la mainada si havien escrit als Reis, i què demanaven. Hi va haver una època que va estar de moda desencantar-los de més petits; llavors els pares em deien «Carme, el nen ja és savi» i jo fins i tot quedava avergonyida .

Un dia sentint un metge per la tele comentava la importància que tenia mantenir tant com es pugui el tel de la innocència; deia que si molts pares ho sabessin farien tot el possible per mantenir-lo intacte. És ben veritat que es diu que un tel un cop trencat res el pot enganxar.

Enguany hi ha hagut molts canvis, uns per pandèmia altres per canvi d’organització. Em quedaré, això sí, amb la Cavalcada de l’estimat senyor Joaquim Pla Dalmau, al cel sia, amb els meus reis de quan era petita. Ara ja no puc preguntar a la nostra estimada mare si n’hi havia, sols recordo la panera al balco però no tinc cap record d’anar amb fanalet... Però sí gravats i veient-los passar per davant de casa amb una nena a coll, jo tenia 14 anys, és un vídeo històric passant carrosses pel Barri Vell.

De la cavalcada d’enguany em quedaré amb la il·lusió dels innocents i de moltes persones que varen desfilar i van ser felices fent feliços als nens perquè això s’ha de sentir; amb el matí de reis la felicitat dels nens, la felicitat dels pares, els avis que encara han pogut gaudir de veure l’alegria dels nets, els pares que han gaudit del seu primer any de reis per al seu fill... I he pensat molt en la gent que es troba en geriàtrics.

I com que jo també encara porto aquell nen dins del meu cor d’àvia, encara que no en soc, els vaig demanar per al 2022, sobretot, pau i salut per a tot el món, molt de treball, salut especial per a tots els sanitaris, i que els tres Reis, a més dels xumets, s’emportessin la pandèmia. «Visca els Tres Reis» que són màgics i l’any que ve tornaran.

* Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona