L’exministre socialista Juan Alberto Belloch va deixar estupefacta molta gent en afirmar que Catalunya genera un problema institucional més gran que el terrorisme. Segons ell, el terrorisme, que provoca dolor, ràbia, indignació, no qüestiona l’estat de dret. En el fons, el reafirma. I per acabar d’adobar-ho va afegir que el seu pare, que havia estat governador civil, entre altres llocs a Barcelona, deia que el problema real que hi havia a Espanya no era el País Basc, sinó Catalunya. I, ara ell, pensa que possiblement tenia raó.

Comparar la situació política que s’ha viscut aquests darrers anys a Catalunya amb la llarga llista de morts provocada pel terrorisme és una indecència. Fins i tot encara que només hi hagués hagut un sol mort en el conflicte basc, hauria estat inapropiat comparar-ho amb el procés català.

Sorprèn que aquestes declaracions les faci qui va ocupar dos ministeris claus en la lluita contra ETA, Interior i Justícia, i que per força havia de viure de la vora la desgràcia que provocaven els atemptats mortals a moltes famílies. Allò no només desestabilitzava l’Estat, sinó que feia trontollar la societat de la mateixa manera que ho feia la guerra bruta protagonitzada pels GAL. Sinó que ho preguntin a les víctimes del terrorisme, als qui van perdre el pare, la mare, el marit o un germà o també als qui no perdent-hi ningú van haver de viure molts anys amb la por al cos, pensant que algun dia una bomba adossada als baixos del cotxe els faria saltar pels aires. O els que quan tornaven a casa havien de vigilar si els seguia algú que els pogués disparar un tret al clatell.

Tot allò va ser un infern per a molta gent i els dirigents de l’Estat estaven molt preocupats pel dolor que ocasionaven els atemptats i per la desmoralització que provocaven en el conjunt de la societat. La prova és que tots els presidents dels governs de la democràcia van intentar buscar una sortida pactada per posar fi a la violència.

I, parlant de problemes institucionals, cal recordar que el 1993 Juan Alberto Belloch va ser nomenat ministre de Justícia del govern de Felipe González i que al 1994 va haver d’assumir també el ministeri de l’Interior, perquè qui n’era el titular, Antoni Asunción, va dimitir després que fugís l’exdirector general de la Guàrdia Civil, Luis Roldán, acusat de malversació, estafa i suborn. I tampoc hem d’oblidar que Asunción havia substituït José Luis Corcuera, que havia dimitit per una acusació de presumptes irregularitats en l’ús de fons reservats, acusació de la qual fou absolt, i que abans aquest havia substituït José Barrionuevo, que el 1998 va haver de dimitir per la seva implicació en el segrest de Segundo Marey i pel qual fou condemnat a deu anys de presó, però que al cap de tres mesos va ser indultat, juntament amb l’exdirector general de la Seguretat de l’Estat Rafael Vera. Per tant, ja es veu si hi havia desestabilització o no i fins a quin punt la barbàrie sagnant era font de conflictes.

Pel que fa al problema institucional que pugui provocar Catalunya, que és així com ho descriu l’exministre, potser estaria bé analitzar per què el 2005 només el 13% dels electors es manifestaven independentistes, mentre que ara se’n declara la meitat de la població amb dret a vot. Què ha passat? No hi té res a veure la sentència del Tribunal Constitucional que va retallar descaradament l’Estatut? Segurament que si Belloch fa una anàlisi freda del que ha passat trobarà respostes més enllà dels diversos anhels polítics de la població catalana actual.

I, d’altra banda, el que ha dit segur que ofèn més a les famílies de les víctimes que no pas els catalans, tant si aposten per la independència com si no.