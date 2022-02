Ricky Gervais és qui és per molts motius, però un dels més importants és que ha aconseguit que riure i pensar siguin indissolubles. És càustic, ocurrent i políticament incorrecte, i la solvència del seu humor resideix en una capacitat única per fer-lo a partir de debats no necessàriament còmodes en què es constata que el nostre punt de pista té més matisos del que ens pensem. És a dir, que fa humor emmirallant-nos als mecanismes de la rialla i fent-nos conscients del seu llenguatge, que molt sovint diu més de nosaltres que el propi gag que ens la provoca. Hi ha qui amb After Life ha parlat de canvi de registre, però de fet aquesta sèrie és mol coherent amb ell mateix i, al final, el resultat d’una llarga evolució. The Office, Extras, Life is too short o Derek ja són un prodigiós equilibri entre comèdia amb un punt d’eixelebrada i drama real com la vida mateixa. El seu estil es basa en la certesa que no hi ha somriures sense llàgrimes, i a l’inrevés, perquè viure no és mai una ciència exacta i allò que a alguns els diverteix, a d’altres els fa patir. Ens podem prendre la vida rient mentre entomem les seves patacades, i podem comprovar com de difícil pot ser aixecar el cap mentre ens consolem amb les rialles imprevistes. El mateix passa amb els seus monòlegs, on parla de tot i de tothom sense autocensura i mirant sempre de fer-nos entendre com funciona l’humor. En aquest sentit, un dels seus discursos de capçalera tracta la mateixa naturalesa de la comèdia: riure per un acudit sobre un tema determinat no vol dir riure’s del tema ni agafar-se’l amb frivolitat. Al contrari, l’humor pot ser, en la majoria d’ocasions, una de les mostres més evidents de respecte. Aquí hi ha l’essència de la seva genialitat, perquè vivim en un món que tendeix a confondre la part pel tot i a confondre la prudència amb la correcció política. After Life s’ha convertit en el fenomen que és perquè s’endinsa en terrenys tan pantanosos com la complexitat del dol, la dificultat per empatitzar amb el dolor aliè i la llarga travessia per superar les absències. A la sèrie se li poden trobar solucions discutibles, però és impossible no deixar-se endur per la sensibilitat i sentit de la diversió amb què aborda temes que massa sovint enterrem en una muntanya d’inhibicions. Per aquest motiu és tan important l’existència de gent com Gervais, capaç d’humitejar-nos els ulls de riure i provocar-nos sanglots de desolació en un mateix pla narratiu.