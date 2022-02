Tenien vuit anys per redactar un nou plec de clàusules per tirar endavant un nou contracte del servei de neteja viària i recollida d’escombraries de Girona. L’objectiu era trobar una empresa adient per pagar-li 169 milions d’euros perquè faci la feina els pròxims vuit anys. Tenien dos anys per fer un nou plec de clàusules pel licitar un nou concurs de neteja de tots els equipaments municipals durant dos anys per trobar una empresa, o més d’una que hi ha molts edificis, que fessin la feina per uns 9,2 milions d’euros. Tenien dos anys per redactar les condicions del contracte i fer un nou concurs per trobar una empresa que els hi gestioni el servei de ràdio municipal pel qual s’han pagat 315.167 euros els darrers 24 mesos. Però el servei, que havia d’haver finalitzat fa mig any, ha de seguir emetent perquè l’Ajuntament encara no ha convocat, ni tan sols, el concurs.

Mentre tot això no es resolia aquests tres serveis han anat esgotant pròrrogues i caducant contractes. I pagant els serveis a base de factures i no en el previst en l’adjudicació. Les pròrrogues són bones si les dues parts hi estan d’acord. L’any 2018, l’Ajuntament ho va fer en 31 contractes. Però en dos dels tres casos, com a mínim, l’Ajuntament no estava satisfet amb el servei. Per què no van accelerar els tràmits? Per manca de temps?