Com cada 2 de febrer, avui l’Església ens convida a celebrar la Jornada de la Vida Consagrada, un dia, com ha dit el bisbe de Girona, Francesc Pardo, per «ajudar-nos a valorar el testimoni dels qui han escollit consagrar tota la vida a Jesucrist» per mitjà dels consells evangèlics.

No m’acaba d’agradar que l’expressió, «vida consagrada», estigui «reservada» únicament als monjos i a les monges, als religiosos i a les religioses i als membres dels instituts seculars, ja que pel baptisme tots els cristians hem estat ungits amb el sant crisma i per tant hem estat consagrats o dedicats a Déu. Amb tot, l’Església anomena «consagrat», al qui per mitjà dels consells evangèlics segueix el Senyor.

El lema d’aquesta XXVI jornada, és, «Caminant junts», una actitud que mostra el carisma de la Vida Consagrada, que fa camí en el nostre món tot seguint Jesús, «camí, veritat i vida (Jo 14:6)».

El document que els bisbes de la Comissió Episcopal per a la Vida Consagrada han donat a conèixer per a aquesta jornada, presenta els consagrats com uns «cercadors i testimonis apassionats de Déu, en el camí de la història i a l’entranya de la humanitat».

La Jornada de la Vida Consagrada és una invitació a «caminar junts en la consagració», per «ser conscients de la crida rebuda, la vocació compartida i la vida entregada». Per això la Vida Consagrada «suposa adonar-se’n que només trobem Déu, caminant».

El temps sinodal «anima els consagrats a enfortir la consagració, tot vivint aquest moment com una oportunitat de trobament i de proximitat amb Déu i amb els germans». I és que, «caminar junts a l’escolta de la Paraula de Déu, és afinar l’oïda per escoltar l’Esperit, els germans amb els que compartim la vida, i la humanitat ferida, amb els goigs i tristeses» del nostre món. Si ho fem així, això serà «la millor garantia per caminar junts per les sendes de la fidelitat a la pròpia vocació».

Caminar junts en la comunió significa que «els consagrats estan cridats a ser en l’Església i en el món, experts en comunió». I «caminar junts en la missió» rebuda, «suposa descobrir la dolça i confortadora alegria d’evangelitzar» i al mateix temps, «experimentar el goig de creure i el goig de comunicar l’Evangeli».

I és que «els consagrats, somiant junts, resant junts i participant junts», podem contribuir «decisivament perquè l’Església sinodal no sigui un miratge, sinó un autèntic somni que pot fer-se realitat».

Cal recordar que la Vida Consagrada no és una fugida del món i dels seus problemes, sinó una fugida de la mundanitat, com ho expressava molt bé la germana Montserrat Unterlöhner, benedictina de Sant Benet de Montserrat, quan deia: «No fujo del món, senzillament deixo de posar-lo al centre de la meva vida, per fer allò que Déu em demana».

Per això els homes i les dones que hem optat per la vida consagrada, intentem que la nostra resposta no sigui mediocre ni segons els comportaments i la manera de fer (frívola i superficial) d’un món que viu només d’aparença.