La pandèmia ha situat en el debat públic la situació de la salut mental en el nostre país. Tant perquè l’increment de casos, l’Hospital Sant Joan de Déu va atendre un 47 % més d’urgències de salut mental el primer trimestre del 2021, com per l’infrafinançament històric que han patit els serveis d’atenció a la salut mental.

En aquest context ens agradaria posar en relleu un binomi que moltes vegades passa desapercebut interessadament, i és la relació que hi ha entre condicions de treball i salut mental. De fet, 1 de cada 2 problemes de salut mental està relacionat directament amb l’àmbit laboral; 1 de cada 4 persones treballadores ha patit un problema o una simptomatologia de salut mental, i 1 de cada 3 ha necessitat tractament.

L’informe Condiciones de trabajo y salud tras un año de pandemia recull que el risc de patir mala salut mental se situa, entre la població estudiada el 2021, en un 60,6 %. S’observen diferències segons el sexe (les dones un 66,9 % i els homes un 54,8 %) i l’edat (els joves fins a 34 anys un 68,2 % i els més grans de 50 anys un 53,6 %). El salari apareix com un factor determinant a l’hora de patir problemes de salut mental, i entre aquells que no cobreixen les seves necessitats bàsiques el risc de mala salut mental arriba al 73,8 %.

Com a conclusions de l’estudi es destaca, doncs, un increment notable de la inseguretat laboral i del treball en condicions «d’alta tensió», un deteriorament important de la salut mental, un augment del nombre de persones que van consumir psicofàrmacs i un increment de les que van anar a treballar estan malaltes. D’aquesta manera es van incrementar les desigualtats de classe i gènere, que afecten el món del treball i la salut des de ja fa massa temps.

Si a aquesta situació hi afegim el model d’atenció a la salut laboral al nostre país on el 25 % de les empreses no disposen de plans de prevenció de riscos laborals i de les que en tenen, només l’1,1 % preveuen els riscos psicosocials en els processos preventius, la situació es torna encara més preocupant.

Des de l’assessorament sindical ja fa temps que estem detectant una pandèmia silenciosa de persones amb problemes de salut mental provocats per la feina i que s’ha agreujat arran de la crisi provocada pel coronavirus. Pensem que més enllà de millorar els sistemes públics de salut, cosa del tot imprescindible, cal atacar l’arrel del problema, i això passa per dos punts. D’una banda, cal millorar les condicions materials de les persones reduint la precarietat i aquí la nova reforma laboral pot tenir un paper clau en la mesura que ataca directament la temporalitat i aposta decididament per l’estabilitat en l’ocupació i per un reforçament de la negociació col·lectiva sectorial que ha de permetre millorar les condicions laborals i salarials de grups importants de treballadores i treballadors.

De l’altra banda, cal abordar una reforma legal del model preventiu, especialment de la Llei de prevenció de riscos laborals i del Reglament dels serveis de prevenció, en relació amb les funcions dels serveis de prevenció i del contingut dels contractes que estableixen.

Millorar les condicions laborals i invertir en eines preventives i en millores organitzatives als centres de treball contribuirà, sens dubte, a crear un entorn laboral òptim per així garantir la salut mental de les persones treballadores.