V a ser automàtic. El Girona va anunciar el fitxatge de Víctor Sánchez i la pluja de crítiques a la feina del director esportiu es va escampar per xarxes socials, grups de whatsapp i tertúlies de cafè. Però, siguem sincers, Quique Cárcel no és ni un ximple, ni una persona sense coneixements de futbol. Ja sap que els moviments que ha fet en aquest mercat d’hivern no són els que esperaven els aficionats. Cárcel no ha pogut portar el lateral, el migcampista i el davanter que volia l’entrenador, perquè s’ha decidit, i això no ho ha fet ell, que ara no tocava gastar més. El Girona té uns propietaris que, legítimament, poden optar per invertir diners per fitxar un davanter per acompanyar Stuani. O, per contra, poden apostar per donar espai i més oportunitats a dos jugadors que són propietat d’un part de la propietat del club (Nahuel Bustos i Pablo Moreno).

Ara bé, més enllà de si es fitxa aquest o aquell jugador, de models d’inversió en clubs esportius n’hi ha molts. I no tots són iguals. En les últimes temporades, un bon grapat d’aficionats del Girona han quedat sorpresos, per no dir que han sofert un petit atac d’enveja, quan s’han desplaçat a veure un partit de l’equip al camp de l’Osca. L’equip aragonès tampoc és un gran equip històric del futbol espanyol amb un estadi amb molta tradició, però, dues temporades, no seguides, a Primera Divisió, i cinc més a Segona A (comptant aquesta), els hi han servit per invertir en un estadi que, tot i ser més petit, presenta una imatge ben diferent de la de Montilivi. Una inversió en infraestructura que, passi el que passi sobre la gespa, es quedarà al club i a Osca. Mentrestant, a Girona de la construcció d’una suposada futura ciutat esportiva fa temps que no en sentim a parlar, i el club continua pagant un lloguer per entrenar-se al PGA Catalunya de Caldes de Malavella; gran part de la grada de preferent és una estructura metàl·lica, també de lloguer, més pròpia d’un festival musical d’estiu que d’un estadi de futbol; i les instal·lacions on viuen els futbolistes dels equips inferiors són propietat dels Maristes. Unes noves (no) inversions que no aixecaran les mateixes crítiques a les xarxes ni motivaran les mateixes enceses tertúlies de cafè que els (no) fitxatges de Cárcel. Però que, segurament, són més significatives.