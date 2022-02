Quina enveja em fan els mestres que jo vaig tenir, ara que jo exerceixo de mestre. A casa meva no es discutia cap decisió que ell prengués. És més, si ell recomanava un itinerari acadèmic, unes activitats, unes propostes de treball, allò anava a missa. Evidentment, ningú discutia les notes que posava, al contrari, si les notes no eren prou satisfactòries, des de casa es prenien les mesures (anímiques, emocionals, d’estudi, temporals i de dedicació dels pares vers a mi) per tal que aquella situació millorés. I, com tot en la vida, amb esforç, sacrifici, dedicació, constància i molts altres valors que m’educaven, aquella situació canviava com un mitjó. Sí, algun insuficient va arribar a haver-hi, però en comptes de desmoralitzar-me i de tirar la tovallola, em van ensenyar entre tots, que jo podia aconseguir-ho i així ho feia. A mi se’m parlava que un estudiant era un professional de l’estudi i de l’aprenentatge. Ara ja ho veieu: s’elimina l’avaluació com s’entenia. Si un alumne té un nivell baix, direm que «està en vies d’assoliment». Des de casa diran que és culpa del professor perquè no el sap motivar, que li posa deures i s’estresa, que el sistema genera angoixes... Ara bé, servirà perquè definitivament els polítics puguin dir que no hi ha fracàs escolar, aquesta és la clau. No es busca una educació per l’excel·lència, sinó per fer infants edulcorats i de mantega. Em pregunto com serà el futur d’aquests infants d’aquí dues o tres dècades quan hagin de ser els que tirin el país endavant?