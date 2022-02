El soroll creat per les declaracions de Garzón és pura cridòria però al darrere de tota la polèmica hi ha una gran hipocresia. Tothom ha anat al mercat i ha demanat pollastre de granja, tothom és conscient que les macro-granges tenen problemes. Tant PP com socialistes ho saben i, per això, diverses autonomies de diferent color estant legislant per acotar el terreny. Tothom parla de potenciar les explotacions extensives enfront de les macro-granges però no es pot dir en públic. Vol dir això que em posiciono a favor del ministre Garzón? La veritat és que les seves declaracions em semblen un despropòsit tot i el que he dit fa un moment perquè si les macro-granges tenen problemes i són responsabilitat del seu ministeri (compartida) el que ha de fer es solucionar els problemes, governar i no parlar-ne alegrement com un comentarista de tertúlia. La seva manera d’actuar és típica dels esquerrans utòpics que sempre es volen presentar com a purs, sempre et diran que el que ells defensen és la veritat però mullar-se de veritat per solucionar els problemes els resulta més complicat. Aquest és, des del meu punt de vista, el problema més important.

Villarejo, l’excomissari rei de la conspiració i la mentida, continua amb les seves declaracions davant el tribunal que el jutja. Continua rescrivint la història per intentar treure’s de sobre les múltiples acusacions que se li imputen. Tots sabem que un acusat pot mentir en la seva defensa i resulta difícil creure molts dels seus relats, la seva història és la que és i no crec que sigui per tenir-hi gaire confiança. Tot i això, cada vegada que fa una declaració es crea un rebombori, els que creuen que en poden treure profit van corrents a demanar explicacions com si el que diu Villarejo fos cert.

La darrera declaració ha estat la de que els atemptats de la Rambla d’agost del 2017 va ser instigada des del CNI dirigit per Fèlix Sanz per desacreditar l’independentisme. La veritat és que el relat és grotesc. Puc creure que s’hagués organitzat una campanya política contra l’independentisme com sembla que va fer el ministre de l’interior Fernández Díaz amb la policia patriòtica, però un atemptat amb morts ni té sentit ni veig com pot desacreditar ningú. El curiós és que el president Aragonès doni credibilitat a una història com aquesta, personalment penso que és una hipocresia que sols desprestigia al President.

Laura Borràs, Presidenta del Parlament, diu que una de les seves missions és defensar els drets de tots els parlamentaris, cosa que tots podem compartir, però en aquesta defensa hi inclou el cas de possible corrupció pel que està essent investigada per la justícia. Vaig sentir vergonya aliena. Ja sé que, per la Laura Borràs, tot el que sigui jutjar un independentista ho considera una vulneració de drets però personalment em sembla que barreja bledes i cols. El rei també té inviolabilitat però mai se m’acudiria defensar que es deixi d’investigar les suposades corrupcions pel fet de que té inviolabilitat perquè defenso que la té sols en l’exercici de les seves funcions com a cap d’estat. Els drets dels diputats s’han de defensar sempre que sigui en activitats legals mai quan es tracti d’investigacions per activitats contraries a la llei.

La hipocresia del tennista Djokovic que s’ha mostrat indignat perquè el govern australià no ha fet una excepció amb la seva persona, és de llibre. Volia que el govern d’Austràlia, que ha imposat dures condicions d’entrada a tothom per intentar frenar la pandèmia, fes una excepció per ser qui és. Dit altrament, si un no es vacuna no pot fer moltes coses però això no s’hauria d’aplicar al tenista. M’ha recordat aquells personatges públics que quan els agafen en fals diuen al policia de torn, vostè sap qui sóc? Sort que el govern australià en això ha sigut seriós i ens hem lliurat d’un cas de discriminació que donaria ales als antivacunes.

El de Boris Johnson és més simple, imposava condicions per la pandèmia als ciutadans que ell incomplia en festes privades. Esperem que, per dignitat, els diputats del seu propi partit l’enviïn a casa seva.

La puresa sempre té un punt d’hipocresia, tothom té coses a amagar i els purs volen fer veure que no en tenen. Per això quasi sempre els que més purs es presenten més malament acaben. Els que defensen la radicalitat democràtica de l’independentisme, van escriure unes lleis de transitorietat que eren el que es vulgui menys democràtiques, els que defensen que no s’enviïn tropes a Ucraïna no fan escarafalls a l’existència de fàbriques d’armes a Espanya o els que no volen ratificar la reforma laboral perquè no defensa prou els treballadors no donen alternatives raonables per posar només uns exemples.

Per acabar un comentari sobre la crisis d’Ucraïna. Crec que bàsicament és un problema de negociació. La negociació és un tema que sempre m’ha fascinat i sobre el qual hi ha molts bons textos. Recordo que en un d’ells es deia que molts cops es diuen coses de forma indirecta i posava l’exemple de les negociacions entre el Vietcong i els EUA. La delegació del Vietcong va llogar un apartament a París, seu de les negociacions, per un any, deixant clar que no tenia pressa, que ells tenien tot el temps del món, el que tenia pressa era EUA. Ara Rússia ha situat moltes tropes a prop d’Ucraïna i no veig que tingui cap pressa per retirar-les, no les necessita en cap altre lloc. Sóc dels convençuts que Rússia no envairà Ucraïna però mantindrà la pressió mentre li sigui rendible, mentre la seva pressió debiliti la feble unitat de EUA i els països de la UE que ni tan sols tenen una posició comuna. A més l’enemic exterior sempre ha sigut un aglutinant que permet la supervivència dels governs i Putin vol continuar governant. La crisi va per llarg.