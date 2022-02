Estic enganxandíssima, una vegada més, a una polèmica tan absurda com la de qui representa Espanya (o qui representa RTVE, per ser precisa) al Festival d’Eurovisió. Quan escric aquestes línies, és Chanel Terrero. Però ves a saber, tal i com està el pati, farcit de veus indignades perquè no han guanyat les gallegues Tanxugueiras o la catalana –igual que Chanel- Rigoberta Bandini. Tot l’espectre polític hi ha dit la seva i ha reclamat explicacions sobre les votacions, i fins i tot CCOO ha demanat que es deixi sense efecte el triomf de SloMo. De veritat? No hi ha coses més urgents per solucionar?

De moment, Chanel ha hagut de tancar el seu compte de Twitter perquè li han baixat òsties de totes bandes. De gent avorrida que s’ha dedicat a insultar-la, a criticar-la, a dir-li de tot. De nous experts en música que critiquen el contingut de la lletra d’SloMo, i que estic segura que no han ballat mai reggaeton ni han cantat cap cançó de Rosalía. De persones disgustades perquè resulta que «al final sí que hi ha fronteres i que fan por les nostres tetes» –un missatge que s’ha repetit a les xarxes com un mantra entre simpàtic i progressista i que, al meu entendre, porta implícita una crítica molt dura contra Chanel–. De catalans independentistes que de sobte estan molt enfadats perquè «la Rigo» no representarà RTVE cantant en castellà, com si Ay mamá fos el paradigma de la catalanitat, com si la banda hagués promès que trauria una estelada i faria un al·legat a favor de la independència durant la seva actuació si aconseguien anar a Torí. De feministes que critiquen que SloMo cossifica i sexualitza les dones, però que alhora diuen que estan molt a favor de Chanel. De vegades em pregunto si vivim en un un frenopàtic.

Em vaig empassar el Benidorm Fest la nit de dissabte passat amb un grup d’amics, sis dels quals són autèntics eurofans, amb bitllets ja comprats per anar a Torí. Jo no havia sentit cap de les cançons finalistes fins a aquell moment: ells se les sabien totes. De dalt a baix. Cinc volien que guanyés Rigoberta Bandini, el sisè era defensor a ultrança de Chanel. La nit va ser divertidíssima. Vaig cantar l’absurd himne a les tetes com si no hi hagués demà, vaig quedar-me amb la boca oberta amb el ritme i la coreografia de Chanel, em va enganxar també la Calle de la Llorería de Rayden i la seva banda de percussionistes, i em vaig enamorar molt del Terra de les Tanxugueiras (si hagués votat, les hauria votat a elles).

Quan es van saber el resultat de les votacions, i que Chanel i el seu SloMo anirien a Eurovisió, van haver-hi uns moments d’indignació fingida entre els defensors de l’Ay mamá, però al cap de cinc minuts tots havien abraçat Chanel com la seva candidata ideal, i la festa va seguir in crescendo, cantant himnes eurovisius d’altres edicions. Aquesta, per a mi, és la idea: cantar, ballar i gaudir amb un espectacle tan intranscendent com Eurovisió, i deixar la mala llet per quan realment sigui necessària, que d’ocasions de treure-la, malauradament, no ens faltaran.