I mira que pocs noms hi ha més francesos que René. Doncs ni així es va preocupar ningú de René Robert, reconegut fotògraf, que va morir congelat després de romandre durant hores a terra en un carrer de París, la ciutat de l’amor, que diuen, encara que pel que sembla no als altres. El principal error de René va ser no ser un gos. A un gos no se’l deixa morir al carrer, a un gos el veiem amb la seva carona simpàtica i no només el recollim, sinó que l’abriguem, ens l’emportem a casa i li donem un bol de brou. La societat avui és així, es preocupa més per un gos que per un home, no diguem si el gos és un cadell, que a més a més penjarem fotos en les xarxes socials, destacant com de simpàtic sembla, per a enveja de tothom. René, pobre diable, caminava a dues potes i ni tan sols bordava. Així es podreixi.

Fa uns mesos, de visita a Barcelona, vaig ensopegar -gairebé literalment- a ple dia amb un tipus tirat en una vorera del barri del Raval, al seu costat una cadira de rodes de la qual sens dubte havia caigut, si no fos pel vehicle a tracció animal que tenia al costat, hagués passat per un borratxo matinal. La gent es desviava per no trepitjar-lo, li donaven un cop d’ull i seguien el seu camí, pensant per a si que tant de bo hagués sigut un gos, així haurien pogut socórrer-lo. En ser jo foraster i desconèixer els costums de la gran ciutat, em vaig atrevir a ajupir-me i incorporar-lo, i tot seguit va sortir un cambrer a ajudar-me, suposo que feia poc que havia arribat a Barcelona, d’aquí la seva solidaritat, no sé bé si amb el paralític caigut o amb mi, que me les veia quadrades per a asseure’l de nou a la cadira. Perquè, a més, efectivament, portava una trompa episcopal. Si en lloc d’un desgraciat humà, hagués estat un gos -ni tan sols de raça, n’hi ha prou amb ser un mil llets- igualment tolit, estaria des d’aquell dia vivint a cos de rei en un pis de Barcelona, encara que per fer-li un lloc en la família, haguessin hagut de ficar l’àvia en un geriàtric. «Ja no demano a Déu que em permeti caminar, em conformo que em mantingui minusvàlid, però gos minusvàlid», pensaria el pobre home, en el cas que en el seu estat etílic li donés per pensar.

Fa poc, una invident es va desorientar a l’estació de metro del Passeig de Gràcia, també a Barcelona, i no ensopegava la sortida. Cada vegada més nerviosa, se les tenia amb parets i vidres a cops de bastó, sense que ningú li oferís cap ajuda. No fa gaire anys, no hi havia cec que no tingués mitja dotzena de braços ajudant-lo a travessar el carrer. Aquesta dona, en canvi, no tenia ni gos que la bordés, i allà continuaria encara, potser com a atracció de turistes, si no fos per una estudiant -forastera, suposo- que després de preguntar-li si estava en problemes i assentir la cega, la va ajudar a sortir de l’estació. Amb quina rapidesa s’haurien pegat els uns als altres els viatgers, per a ser el primer a ajudar-la, si hagués estat un quisso abandonat amb dificultats per a sortir al carrer! Quina mala sort la de la senyora, no per la seva invidència sinó per no haver nascut ca! És natural, «vine gosset, vine amb mi, que jo t’ajudo a sortir», és frase molt més fàcil de pronunciar que «permeti que l’ajudi, senyora».

Estar sol sent pobre, vell o malalt, és avui en dia molt dur. Especialment si ets humà.