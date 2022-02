L’Ajuntament de Palafrugell ha presentat un projecte per reordenar els Passeigs de Tamariu, Calella i Llafranc, un projecte que sembla més pensat pels que ben poques vegades hi posaran els peus que pels que han convertit aquests magnífics espais el seu lloc de treball, de vida o de lleure.

La primera obligació d’un Ajuntament és la de protegir i ajudar els seus conciutadans i en cap cas prendre mesures que poden posar en perill la seva supervivència.

Ara amb l’excusa de millorar l’estètica dels passeigs i la circulació dels vianants l’Ajuntament de Palafrugell, avui governat per ERC, pretén amb aquest projecte de reordenació retallar de manera dràstica l’ocupació de les terrasses tant a Tamariu com a Calella i LLafranc.

Un projecte de reordenació, en cap cas pot ser plantejat d’esquena i en contra de la gent que hi treballa, que hi viu o que hi fa estades temporals. Un projecte d’un partit d’esquerres que limitarà i encarirà l’oferta lúdica, que només serà assequible pels turistes rics i de pas, reduirà els ingressos turístics d’un poble que viu fonamentalment del turisme.

Per això des del respecte al lloc i amb la voluntat de millorar l’espai, un estudi d’arquitectura de Palafrugell ha elaborat un projecte alternatiu de reordenació, seriós i sostenible perquè els passeigs mantinguin la seva essència i a la vegada millorar-ne l’estètica, la circulació dels vianants i tot sense pràcticament reduir l’actual aforament de les terrasses.

L’Ajuntament no pot ni ha d’eludir les demandes i propostes dels seus ciutadans i encara menys quan en el procés participatiu que posà en marxa ell mateix per validar el seu projecte el no s’imposà de manera majoritària per un 70%.