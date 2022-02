Aquests dies hi ha una paraula que em rebota pel cap a tota hora i en tota situació: turunda. Poses la ràdio i sents «turunda», llegeixes el diari i «turunda», mires la tele i «turunda». No havia sentit mai aquesta paraula fins fa quatre dies i de cop: turunda, turunda, turunda, turunda, turunda, turunda, turunda. Vaig a buscar què significa i és menys o menys això: pilota de cotó embolicada en gasa i normalment esterilitzada(si ni està esterilitzada n’hi ha per posar-los a la presó) enganxada en un pal de més o menys dimensió, que s’usa amb diverses finalitats en cures i operacions quirúrgiques. Tota la vida s’havien fet servir per netejar les orelles, es venen per tot arreu i no n’havia sentit el nom.

Després de reflexionar durant moltes hores i dies hi caic: eureka! No sigui que s’ha popularitzat el nom degut a les proves d’antígens i PCR! PCR no vol dir com la gent creu Partit Comunista Revolucionari, ja que si et donés positiu voldria dir que estàs llest per llançar-te al carrer i fer una revolució comunista, sinó Reacció en Cadena de la Poliomerassa. És una llàstima perquè atenent que la UE diu que donarà pasta a les nuclears perquè són ecològiques o que el preu de la llum és fruit de l’oferta i la demanda i no de la màfia que mana, estaria bé un potent Partit Comunista Revolucionari amb la quantitat de positius que hi ha aquests dies. Ara bé, per fi algú hi ha trobat l’explicació d’aquest estrany fenomen lingüístic de descobrir l’origen de la popularització del concepte «turunda». De fet és la raó que el Diari de Girona em deixi escriure setmana rere setmana durant més de 15 anys.

Moltes doctores i doctors ens expliquen com usar-les. Diuen que les has de refregar al fons del nas i/o a la gola. De cara al futur diuen que potser serà millor a la gola. No em va quedar clar, però, si primer te l’hauràs de posar a la gola i després al nas o a l’inrevés. Crec que el lògic i sanitàriament acceptable seria primer a la gola, no?

Ara ja tenim a tota la població turundejada. Sento a dir a la gent de la teoria de la conspiració que el resultat és més precís i amb menys errors de diagnòstic si la turunda es posa al cul, però es veu que genera problemes no previstos. Hi ha gent que no sap amb precisió on el té, perquè no se’l veuen. Altres diuen que en realitat no en tenen.

En fi ara ja sabem una nova paraula. Enyorem, però, els temps en què no sabien què era una turunda perquè no hi havia virus, ni tests d’antígens, ni PCR. A més hi havia una cosa millor, no hi havia mòbils, ni ordinadors, ni Internet, ni Twitter, ni Facebook, ni Telegram, ni mails, ni telèfon, ni res de totes aquestes tecnologies que no serveixen per a res, però fan creure a la gent que estan connectats a alguna cosa positiva. Al maig de 1968, segons la generació més mentidera de la història que diuen que tots els catalans estaven a París, es va fer una pintada que deia «menys telecomunicació i més comunicació». Tenien raó.